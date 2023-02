Pokémon Sleep statt Pokémon Go: Komm schnapp sie dir – mal anders

The Pokémon Company hat eine neue App angekündigt, die deine Schlafdaten sammelt. Es handelt sich dabei um Pokémon Sleep, eine App, die passenderweise Relaxo als Maskottchen einsetzt. Die App scheint auf den ersten Blick recht simpel, doch wozu dient sie und was hat Pokémon Go damit zu tun?

Pokémon Sleep

Was macht Pokémon Sleep?

Pokémon Sleep sammelt deine Schlafdaten. Dazu benötigt die App keine Smartwatch oder Ähnliches, du kannst dein Handy einfach auf den Nachttisch oder neben deinem Kissen platzieren. Die App wertet deine gesammelten Schlafdaten dann für dich aus und du erhältst am nächsten Morgen eine Punktzahl basierend darauf, wie gut und wie lange du geschlafen hast. Die App soll Spieler dazu motivieren, genug zu schlafen. Dazu bekommst du am nächsten Morgen nicht nur eine Punktzahl, sondern erfährst ebenfalls, welchem Pokémon deine Schlafgewohnheiten ähnlich sind.

Doch nicht nur das: In Pokémon Sleep gehst du gemeinsam mit Professor Neroli auf ein Abenteuer. Gemeinsam mit ihm begibst du dich auf eine einsame, ruhige Insel. Hier helfen dir heimische Relaxo dabei, die Schlafgewohnheiten und Schlafpositionen der dortigen Pokémon zu erkunden.

Pokémon Sleep soll weltweit, mit Ausnahme weniger Regionen, noch in diesem Sommer erscheinen. Das Pokémon Go Plus +, welches das Schlaftracking auch in Pokémon Go einbindet, erscheint am 21. Juli 2023.

Im Juli kommt das neue Pokémon Go Plus + auf den Markt. Es handelt sich dabei um ein kleines Gerät, mit dessen Hilfe du Pokémon fangen kannst, ohne dabei dein Smartphone zu verwenden. Anders als ältere Versionen des Gerätes lässt dich das Pokémon Go Plus + verschiedene Pokébälle einsetzen. Außerdem besitzt es eine Funktion, die deinen Schlaf trackt. Ähnlich wie bei Pokémon Sleep drückst du einen Button auf dem Gerät und platzierst es dann beim Schlafen neben dir. In deinem Pokémon Go Plus + befindet sich außerdem ein Pikachu, dass dich durch deinen Schlaf begleitet.

Bislang ist noch nicht genau bekannt, wie Pokémon Go deine Schlafdaten verwenden möchte. Beim Kauf eines Pokémon Go Plus + schaltest du allerdings besondere Forschung frei, die dich mit einem exklusiven Relaxo belohnt. Laut Niantic trägt dieses Relaxo eine Schlafmütze und sieht somit noch schläfriger aus als andere Relaxos. Die besondere Feldforschung scheint der einzige Weg zu sein, das Relaxo zu erhalten.

Manche Spieler drücken bereits jetzt ihre Sorgen und Zweifel aus. Sie fragen sich, wozu Pokémon Sleep und Pokémon Go die Schlafdaten von Nutzern benötigen. Viele Nutzer wissen mittlerweile, dass sie bei kostenlosen Apps oft mit ihren Daten bezahlen. Zwar ist noch nicht viel zu Pokémon Sleep und der Schlaffunktion bei Pokémon Go bekannt, doch Fans sind dennoch skeptisch. In der Vergangenheit gab es bereits Instanzen, die die Datenverarbeitung von Pokémon Go hinterfragten. Immerhin sammelt das Spiel ohnehin schon massenhaft Daten zu deinem Aufenthaltsort, deinem Aktivitätslevel und mehr.

Es gibt bereits jetzt zahlreiche Memes, die Niantic und The Pokémon Company mit Firmen wie Facebook und Google vergleichen. Letztere sammeln notorisch Nutzerdaten. Jedoch entsteht generell der Eindruck, dass Spieler The Pokémon Company gegenüber positiver eingestellt sind. Dies liegt vielleicht daran, dass Nutzer für die Übergabe ihrer Daten Belohnungen erhalten, durch die es sich für sie lohnt.