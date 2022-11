Final Fantasy 16: So spielst du das Spiel vor der Veröffentlichung

Final Fantasy 16 ist der neueste Haupttitel der JRPG-Reihe Final Fantasy. Viele Fans freuen sich bereits jetzt gespannt auf das Spiel, obwohl nur wenige Informationen bekannt sind. Jetzt hat sich der Produzent des Games jedoch zur Veröffentlichung des Spiels geäußert und Fans Anlass gegeben, sich einmal mehr zu freuen.

Geplante Veröffentlichung und Demo

Naoki Yoshida, der Produzent des Spiels, hat sich vor ein paar Tagen in einem Interview zur Veröffentlichung des Spiels geäußert. Laut ihm ist das Spiel bereits zu 95 Prozent fertig, was bedeutet, dass das offizielle Veröffentlichungsdatum des Spiels schon bald bekannt sein könnte. Klar ist jedoch bereits, dass das Spiel irgendwann im Laufe des nächsten Jahres an den Start gehen soll. Doch damit enden die guten Neuigkeiten noch längst nicht. Yoshida gab nämlich auch bekannt, dass das Spiel eine Demo bekommen soll.

Diese Demo soll noch vor der offiziellen Veröffentlichung von Final Fantasy 16 spielbar sein und einen Einblick in das neue Game erlauben. Laut ihm kommt die Demo auf den Markt, sobald mehr Infos zum Spiel bekannt sind und der nötige Hype erzeugt ist. Das Spiel ist zwar schon jetzt auf der Wunschliste vieler Spieler, doch Yoshida ist sich sicher, dass es noch Potenzial für mehr gibt. Dieses möchte er in naher Zukunft ausschöpfen.

Bald gibt es neue Infos zum Spiel.

Warum gibt es kaum Infos zu Final Fantasy 16?

Yoshida hat sich nicht nur zur Veröffentlichung und der Demo geäußert. Er gab zudem einen Einblick darein, warum über das Spiel bislang kaum Infos bekannt sind. Seiner Meinung nach ist es schlecht, zu viele Infos über ein Spiel vor der Veröffentlichung bekannt zu geben. Dadurch schwächt man nämlich den Hype ab, der das Spiel umgeben soll. Gerade deswegen wartet das Team hinter Final Fantasy 16 recht lange, bevor es weitere Daten zum Game bekannt gibt.

Da das Spiel jedoch laut den Aussagen bereits zu 95 Prozent fertig ist, müssen Spieler vermutlich nicht mehr lange warten. Immerhin soll Final Fantasy 16 schon nächstes Jahr erscheinen, was nicht mehr viel Zeit lässt. Zudem soll die Demo vorab spielbar sein, was das Zeitfenster nochmals einschränkt. Laut Yoshida können Spieler noch Ende dieses Jahres mit neuen Infos rechnen, was überraschend zügig ist.