Im Test: So bekommst du heftige Leistung auf deinem billigen Laptop

Shadow ist ein Cloud-Computing-Anbieter, der es dir erlaubt, einen privaten PC zu mieten, auf den du von überall aus zugreifen kannst. Doch wie verlässlich ist der Dienst? Funktioniert er wirklich? Die Idee des Cloud Computing gibt es schon lange, doch bislang hat sie es nicht geschafft, wirklich Fuß zu fassen. Shadow versucht das jedoch durch Innovation und neuste Technik zu ändern. Wir haben den Dienst und das neue Power Upgrade von Shadow für dich getestet.

Was ist Shadow überhaupt?

Shadow ist ein Cloud Computing Dienst, der es dir erlaubt, einen privaten PC zu mieten. Die Idee ist, dass du auf diesen PC dann von überall aus zugreifen kannst, ohne ihn je physisch zu besitzen. Stattdessen befindet sich dein Rechner in einem Rechenzentrum und sendet Daten per Internet an dich. So kannst du auch ohne viel Rechenleistung und von überall aus auf deinen PC zugreifen. Die einzige Voraussetzung ist eine stabile, halbwegs schnelle Internetverbindung. Shadow braucht jedoch lediglich 15 MBit pro Sekunde und eine Ping-Zeit von unter 30 ms, was den meisten Menschen in Deutschland zur Verfügung steht. Du kannst also beispielsweise auch vom Handy oder Tablet auf deinen gemieteten PC zugreifen.

Am 26. Oktober hat Shadow außerdem sein Power Upgrade auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um leistungsstarke Rechner, die für einen Aufpreis von rund 15 Euro gemietet werden können. Ausgestattet sind diese mit einem AMD EPYC 7543P Prozessor, der 4 Kerne und 8 Threads besitzt, einer NVIDIA RTX A4500 Grafikkarte, die äquivalent zu einer RTX 3070 ist, und 16 GB RAM. In Zukunft sollen einige Rechner jedoch auch mit Grafikkarten von AMD ausgestattet werden. Insgesamt ist die Leistung der Shadow PCs mit dem Power Upgrade also definitiv nicht zu unterschätzen und schafft es auch, die aktuellsten Spiele mit höchsten Einstellungen abzuspielen.

Wie nutze ich Shadow?

Nachdem du einen Shadow PC gemietet hast, kannst du von überall auf diesen zugreifen. Dazu musst du lediglich die Shadow App herunterladen und dich mit deinem Account anmelden. Bist du angemeldet, dann fährt dein PC hoch und du kannst auf ihn zugreifen. Beim ersten Starten des PCs begrüßt dich eine vollkommen leere Windows Plattform. Hier kannst du alle möglichen Apps installieren, wie beispielsweise Steam. So kannst du Videospiele auf deinen Cloud-PC herunterladen und diese dann über Shadow spielen. Insgesamt stehen dir etwa 500 GB Speicherplatz auf deinem virtuellen PC zur Verfügung. Dies reicht völlig aus, um deine liebsten Games zu installieren. Bei Bedarf kannst du aber auch noch zusätzlichen Speicherplatz dazubuchen.

Hast du die Grundeinrichtung einmal abgeschlossen, kannst du Shadow jederzeit im Handumdrehen hochfahren und nutzen. Da dein virtueller PC nur von dir genutzt wird, sind deine Daten und Spiele nur für dich zugänglich und bei jedem Start direkt vorhanden. Du brauchst dir also keine Sorgen darum zu machen, dass etwas in die falschen Hände gerät. Davon will dich Shadow auch mit dem Hosting in Rechenzentren mit ISO-27001-Zertifizierung überzeugen.

Test: Wie gut funktioniert das Ganze?

Wir haben Shadow dem Extremtest unterzogen und für euch herausgefunden, wie gut das Power Upgrade von Shadow wirklich ist. Unter anderem haben wir dazu „Cyberpunk 2077“ mit Ultra Einstellungen auf einem alten Laptop mit einer GTX 1650 streamen lassen. Der Laptop lief dabei nicht heiß und dank flüssiger Übertragung und einer konstant hohen Bildwiederholrate war die Spielerfahrung fantastisch. Auch in turbulenten Kampfszenen konnte das Spiel mithalten. Für Gamer ist Shadow also definitiv mit genügend Power ausgestattet, um auch anspruchsvolle Spiele mit Eleganz zu übertragen. Auch anspruchsvolle VR Spiele lassen sich über Shadow spielen und auf ein VR Headset übertragen. So kannst du auch ohne einen High-End Rechner Virtual Reality genießen. Dies funktioniert sogar, wenn das Spiel von Shadow per Internet auf das Headset übertragen wird.

Shadow konnte im Test überzeugen.

Insgesamt eignet sich Shadow jedoch auch für Anwendungen außerhalb des Gaming-Bereichs. Es handelt sich immerhin um einen vollständigen PC, der auch für die Büroarbeit genutzt werden kann. Welche Programme du nämlich auf deinem Shadow installierst, ist vollkommen dir überlassen. Aufgrund der hohen Leistung eignet sich Shadow also auch für Grafikdesigner und andere Nutzen, die viel Rechenleistung benötigen. Auch in diesen Anwendungsbereichen hat Shadow im Test überzeugt. Der einzige Nachteil ist, dass Shadow manchmal ein weniger länger braucht, um zu starten. Es handelt sich dabei stets nur um relativ kurze Wartezeiten von wenigen Minuten, die sich leicht ignorieren lassen.

Anmerkungen und Fazit

Insgesamt hat Shadow im Test vollends überzeugen können. Wer eine schnelle Internetverbindung hat, aber nicht in einen High-End PC investieren möchte, oder lieber mobil bleibt, für den eignet sich der Service sehr gut. Wer jedoch eigentlich einen leistungsstarken PC besitzt und nur selten unterwegs ist, für den ist das Angebot vermutlich etwas zu teuer. Shadow ist auch dann von Interesse, wenn du oft von unterwegs arbeitest und stets sämtliche Dokumente bei dir haben möchtest. Darum brauchst du dir nämlich hier keine Sorgen machen, denn sämtliche Dokumente sind sicher gespeichert und stets abrufbar, sogar vom Handy.

Der einzige wirkliche Nachteil an Shadow ist der recht hohe Preis und die (noch) geringe Verfügbarkeit von Plätzen. Denn die Grundversion des Dienstes kostet knapp 30 Euro im Monat. Willst du die hier beschriebene Power-Upgrade-Version, löhnst du knapp 45 Euro im Monat. Zusätzlicher Speicherplatz schlägt noch einmal mit knapp 3 Euro pro Monat pro 256 GB zu Buche. Ansonsten konnte uns der Service im Test überzeugen und zeigte keine bemerkenswerten Schwächen. Trotzdem ist das Angebot relativ teuer und eher eine temporäre Lösung oder für echte Fans des mobilen Arbeitens oder Zockens.

Die Vorteile von Shadow

Viel Leistung

geringe Hardware-Voraussetzungen

flexibel nutzbar

Die Nachteile von Shadow