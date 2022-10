Der Game Boy ist zurück! Aber ganz anders als du denkst

Das Steam Deck soll Spielern die Erfahrung eines tragbaren PCs bieten. Es schafft nicht nur die Leistung eines PCs zu emulieren, sondern auch die Anpassungsfähigkeit eines PCs zu erreichen. Valve traf bewusst die Entscheidung, das Steam Deck auch mit dem Zubehör Dritter kompatibel zu machen, was nun maßgeblich zum Erfolg der Konsole beiträgt.

Game Boy Spiele auf dem Steam Deck

Eine Firma namens Epilogue hat einen neuen Adapter für das Steam Deck auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um einen Adapter, der Game Boy Cartridges lesen kann. Mit der dazugehörigen App kannst du diese dann auf dem Steam Deck spielen. Epilogue hat es sich als Firma zum Ziel gemacht, Videospielgeschichte am Leben zu erhalten. Dies tun sie, indem sie auch alte Games für Spieler zugänglich machen. Erst in den letzten Wochen wurde Nintendo stark dafür kritisiert, Spiele für ältere Konsolen einfach zu löschen. Laut Epilogue ist dies ein Schritt in die falsche Richtung, denn auch ältere Videospiele gehören erhalten.

Der Adapter kann ganz einfach über den USB-C Port mit dem Steam Deck verbunden werden. Zwar hängt der Adapter frei am USB-Kabel, er ist aber leicht und klein genug, als dass dies nicht zu einem Problem werden sollte. Du kannst über den Adapter Spiele für den Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance spielen. Den Adapter von Epilogue gibt es tatsächlich schon länger, doch erst seit Kurzem ist er auch für das Steam Deck optimiert und nun offiziell kompatibel.

Nostalgie und Geschichte

Der Erhalt alter Videospiele ist in den vergangenen Jahren für viele Gamer zur Leidenschaft geworden. Es gibt mittlerweile sogar Gruppen und Vereine, die sich rein auf den Erhalt alter Games konzentrieren. Dies ist von großer Bedeutung, denn mit stetig fortschreitendem technischem Fortschritt, gerät vieles in Vergessenheit. Anders als Kunst verlieren Videospiele nämlich oftmals mit dem Alter ihre Funktionalität. Die Produktion alter Konsolen wird eingestellt und vielen Spielern bleibt keine Möglichkeit mehr, ihre alten Games zu zocken.

Jedoch setzt sich immer mehr die Idee durch, dass auch Videospiele eine Kunstform in sich sind. Ähnlich wie Filme und Bilder handelt es sich schließlich um kreative Werke, die es verdient haben, für künftige Generationen zugänglich zu bleiben. Epilogue leistet dabei mit seinem Adapter einen wichtigen Beitrag.