Steam Deck: Auf diese Ankündigung haben Spieler lange gewartet

Seit der offiziellen Ankündigung des Steam Decks im letzten Jahr, erfreut sich die Konsole einer großen Popularität. Die Idee eines mobilen, handgehaltenen PCs hat Spieler begeistert und die Umsetzung von Valve überzeugt. Bislang war es recht kompliziert, ein Steam Deck zu ergattern. Dies soll sich nun jedoch ändern.

Steam Deck für alle

Bisher brauchten Spieler, die ein Steam Deck kaufen wollten, stets eine Reservierung. Nur so konnte man die Konsole bestellen und bis man eine Reservierung platzieren konnte, verging oft eine lange Zeit. Valve hat nun jedoch angekündigt, dass das System der Reservierungen enden wird. Das liegt daran, dass die Produktion des Steam Decks mittlerweile an einem Punkt angelangt ist, an dem die Konsole in ausreichend großen Mengen schnell produziert werden kann. Spieler in den USA, Kanada, Großbritannien und der EU können also jetzt ein Steam Deck ohne Reservierung bestellen und erhalten dieses auch zeitnah. Spieler, die bereits eine Konsole reserviert haben, sollen diese nun schon bald erhalten.

Seit der Veröffentlichung der Konsole im Februar 2022 sind trotz des Reservierungs-Systems über eine Millionen Exemplare verkauft worden. Nun, da die Konsole endlich für jeden verfügbar ist, wird diese Zahl sicher rapide wachsen. Das Steam Deck überzeugt vor allem mit seinem kompetitiven Preis und der gelungenen Umsetzung des Konzepts. Bis ein Konkurrent Valve in der Umsetzung eines mobilen PCs übertrifft, könnte es noch eine ganze Weile dauern. Doch die Auslieferung des Steam Decks ist noch lange nicht alles, auf das sich Spieler freuen können. Die Ankündigung umfasste außerdem Neuigkeiten zur offiziellen Docking Station und einem neuen Update für das System.

Das Steam Deck ist ein voller Erfolg für Valve.

Während der Tokyo Game Show 2022 konnten Spieler erstmals einen Blick auf die offizielle Docking Station von Valve erhaschen. Es handelt sich dabei um ein Gerät, mit dessen Hilfe du dein Steam Deck mit Bildschirmen und anderer Peripherie verbinden kannst. Das System einer Docking Station ist vielen Spielern mittlerweile durch die Nintendo Switch bekannt. Die offizielle Docking Station des Steam Decks verfügt über drei USB-A 3.1 Ports, einen USB-C Port, sowie einen DisplayPort und HDMI Anschluss. Außerdem gibt es einen LAN-Port für einfache Internet Konnektivität. Das Steam Deck ist zwar auch mit Docking Stations anderer Hersteller kompatibel, jedoch empfiehlt Valve selbstverständlich die Nutzung des eigenen Geräts.

Abgesehen von neuer Hardware, gibt es auch ein neues Software-Update für die Konsole. Das neue Update verbessert unter anderem die Stabilität im Offline-Modus und fügt Optionen für die Nutzung der Docking Station hinzu. Spieler können jetzt aus mehreren Optionen bezüglich Auflösung und Bildverhältnis wählen. Auch der Touchscreen der Konsole wurde auf der Software-Seite überarbeitet, was ihn noch genauer macht. Das Software-Update ist eine Antwort auf das Feedback der Spieler, das Valve bereits seit der Veröffentlichung des Steam Decks stets einbezieht. Insgesamt handelt es sich bei der neuen Ankündigung also um einen Lichtblick für Gamer. Jedoch könnte es sein, dass das Reservierungsmodell des Steam Decks in Zukunft wiederkehren wird. Ob dies der Fall ist, hängt davon ab, wie viele Konsolen tatsächlich von Spielern bestellt werden. Überschreitet die Nachfrage die Kapazitäten von Valve, dann könnte das alte System erneut zum Einsatz kommen. Vorerst können Spieler die Konsole jedoch frei bestellen.