Epischer Trailer verrät Story zum wohl emotionalsten Spiel des Jahres

A Plague Tale: Requiem soll schon am 18. Oktober auf den Markt kommen. Bislang war noch nicht viel über die Story des Spiels bekannt, das an den ersten Teil anschließen soll. Ein neuer Trailer gibt nun jedoch einen Einblick in die Welt des Spiels und offenbart, worauf sich Gamer freuen können.

A Plague Tale: Requiem – Rückkehr nach Frankreich

A Plague Tale: Requiem erlaubt es Spielern, einmal mehr in eine Zeit einzutauchen, in der die Pest der größte Feind des Menschen war. Amicia und Hugo De Rune, die zwei Geschwister, die Spieler bereits aus dem ersten Teil des Spiels kennen, finden sich in der Provence in Frankreich wieder. Hier versuchen sie, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Dies geht jedoch nicht lange gut, denn eine Horde Ratten überfällt bereits nach kurzer Zeit das Dorf. Sie bringen den schwarzen Tod mit sich und zerstören so das friedliche Leben in Südfrankreich. Die Reise von Amicia und Hugo ist also noch nicht an ihrem Ende angekommen.

Die Story des zweiten Teils schließt direkt da an, wo der erste Teil endete. Zwischen den beiden Teilen der Story liegen lediglich sechs Monate. Der Trailer offenbart neben einem ersten Einblick in die Story von A Plague Tale: Requiem auch erste Gameplay-Elemente. So sieht man zum Beispiel, wie Amicia neue Rauchbomben einsetzt, um Feinde auszuschalten.

Neue Fähigkeiten und Orte

Auch Hugo spielt im zweiten Teil des Spiels eine größere Rolle, denn seine Fähigkeiten wurden erweitert. Er kann nun nicht nur die Horden an Ratten kontrollieren, sondern auch Visionen sehen. In diesen Visionen erblickt er Orte, die im Laufe der Story relevant sind und auf die du als Spieler achten solltest.

Insgesamt können sich Spieler auf ganze 15 bis 18 Stunden Spielzeit freuen. Es handelt sich dabei also um fast doppelt so viele Stunden, wie noch im ersten Teil, der etwa 10 Stunden Spielzeit bietet. Die Entwickler versprechen jedoch, dass die Story von A Plague Tale: Requiem nicht unnötig gedehnt wurde, um eine längere Spielzeit zu erreichen. Stattdessen versichern sie, dass die Spielzeit nur deswegen so lang ist, weil die Story des Spiels es verlangt. Spieler können sich also beim zweiten Teil des Spiels auf noch mehr Spannung freuen als im Ersten.

A Plague Tale: Requiem kommt am 18. Oktober für Next-Gen-Konsolen auf den Markt. Du kannst auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielen. Auf deiner Switch kannst du das Spiel über die Cloud streamen.