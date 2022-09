Genshin Impact: Teaser offenbart neuen Charakter und mehr

Genshin Impact gehört zu den profitabelsten Videospielen überhaupt. Ein Grund dafür ist, dass das Spiel es schafft, Fans stets mit neuen, interessanten Charakteren zu beeindrucken. Nun offenbart ein Teaser einen neuen Charakter, auf den Fans sich im nächsten Update freuen können.

Cyno und eine riesige Wüste

Das neue Update 3.1 soll laut HoYoverse am 28. September rauskommen. Spieler können sich unter anderem auf drei neue, spielbare Charaktere freuen. Es handelt sich dabei um Charaktere aus Sumeru, Cyno, Nilou und Candace. Bei Cyno und Nilou handelt es sich um 5-Sterne-Charaktere, während Candace ein 4-Sterne Rating trägt. Für Cyno gibt es bereits jetzt einen animierten Trailer, in dem der neue Charakter in seiner ganzen Pracht bestaunt werden kann. Spieler kennen die drei Charaktere bereits, doch nun haben sie erstmals die Möglichkeit, sie als spielbare Charaktere zu erlangen. Ebenfalls werden König Deshret und die drei Heiligen mit dem neuen Update am 28. September präsentiert.

Besonders interessant ist für viele Spieler die Einführung einer neuen Location. Es handelt sich dabei um eine riesige Wüstenregion, in der sich auch Aaru Village befindet. Das Wüstendorf ist unter anderem die Heimat von Candace, die als Beschützerin des Dorfes fungiert. Auch sonst birgt die Wüste viele Geheimnisse, wie zum Beispiel das Mausoleum von König Deshret. Spieler finden hier auch neue Rätsel und Puzzle, die es zu navigieren gilt. Da es sich hierbei um eine neue Region handelt, gibt es auch neue Bosse, die Spieler bezwingen können. Einer von ihnen befindet sich im Mausoleum, während sich der andere im Regenwald finden lässt. Beide fordern Spielern verschiedene Strategien ab, die es für einen Sieg zu beherrschen gilt.

Natürlich bringt das neue Update auch neue Waffen und viele weitere Änderungen mit sich. Zu den Veränderungen, die das Gameplay verbessern sollen, gehört unter anderem ein Update, welches das Feedback von DualSense Controllern verbessert. Version 3.1 von Genshin Impact kommt am 28. September raus und Spieler können es bereits jetzt kaum erwarten. Mit Updates wie diesem sieht die Zukunft des Spiels sehr gut aus, daher sind Gamer gespannt auf mehr.