Pokémon Go: Dieses Event ist besser, als du denkst

Pokémon Go hat das Pokémon zum Community Day im April 2024 offiziell angekündigt. Community Days sind dreistündige Events, während denen ein ausgewähltes Pokémon besonders oft in der Wildnis erscheint. Du hast außerdem eine stark erhöhte Chance, schillernde Exemplare anzutreffen. Des Weiteren gibt es einige interessante Boni, die den Community Day in diesem Monat für viele Spieler retten.

Community Day mit Knofensa

Das Pokémon, um das sich der Community Day im April dreht, ist Knofensa. Knofensa ist kein neues Pokémon und die schillernde Version ist schon seit Langem im Spiel verfügbar. Dennoch wird das Pflanzen-Pokémon diesen Monat im Mittelpunkt stehen. Für viele Spieler ist das eine Enttäuschung, da sie schon viele schillernde Exemplare besitzen und Knofensa zudem kein sonderlich nützliches Pokémon ist. Zusätzlich fehlt bei diesem Community Day eine exklusive Lade-Attacke. Stattdessen ist die exklusive Attacke diesmal die Sofort-Attacke Zauberblatt.

Es sind jedoch die Boni, die mit dem Event einhergehen, die viele Spieler jetzt doch überzeugen, das Event zu spielen. Unter anderem gibt es nämlich während des Events dreifachen Sternenstaub. Mit einem Sternenstück kannst du sogar 4,5-fachen Sternenstaub erhalten. Sternenstaub ist eine der wertvollsten Ressourcen im ganzen Spiel. Ohne ihn kannst du deine Pokémon nicht leveln oder verbessern. Dazu kommt noch, dass Zauberblatt keine schlechte Attacke ist, obwohl es sich um eine Sofort-Attacke handelt. Die neue Attacke könnte nämlich dafür sorgen, dass Sarzenia zu einer noch besseren Wahl in der Go-Kampfliga wird.

Der Community Day mit Knofensa findet am 20. April von 14 bis 17 Uhr statt. Du kannst deine Pokémon noch bis 22 Uhr entwickeln, damit sie die exklusive Attacke lernen. Die Spezialforschung zum Community Day kostet wie immer einen Euro und kann kurz vor dem Event gekauft werden. Alle Informationen zum Event findest du im offiziellen Pokémon Go Blog.