Discord bald mit Werbung: Das sind die Gründe

Discord ist ein kostenloser Messenger, der sich über das eigene Premium-Abo namens „Nitro“ finanziert. Doch auch wer kein Premium-Abo abschließt, kann den Dienst fast ohne Einschränkungen nutzen. Lange Zeit hat es Discord dank des bezahlten Angebots geschafft, Werbung zu vermeiden. Laut einem Artikel im Wall Street Journal, wird sich das jedoch schon sehr bald ändern.

Werbung in Discord

Das Wall Street Journal berichtet, dass Werbung noch in dieser Woche zu einem festen Bestandteil von Discord wird. Nutzer des Messengers können jedoch vorerst aufatmen, denn es handelt sich bei der neuen Werbung nicht etwa um invasive Werbebanner. Stattdessen fällt die Werbung in die Kategorie der bezahlten Promotionen. Sie soll Nutzer nicht behindern, sondern stattdessen eine „spannende neue Möglichkeit“ bieten. Dazu kommt, dass Nutzer die Werbung wohl in den Einstellungen deaktivieren können. Discord möchte Nutzern jedoch einen guten Grund geben, mit der Werbung zu interagieren und sie nicht zu deaktivieren.

Das neue Werbekonzept trägt den Namen „Sponsored Quests“. Wer mit der Werbung interagiert und Aufgaben erledigt, die von den Werbetreibenden konzipiert wurden, der kann sich verschiedene Belohnungen erarbeiten. Auf diese Art sollen Nutzer dazu motiviert werden, auf die Werbung einzugehen und sogar von ihr zu profitieren. Worum es sich jedoch genau bei den Aufgaben und Belohnung handelt, ist noch nicht klar. Du musst jedoch nicht mehr lange warten, um mehr herauszufinden. Ein genaues Datum für das Update ist nicht bekannt, doch im Laufe der Woche soll es auf allen Geräten ankommen.

Doch warum implementiert Discord überhaupt Werbung? Bislang hat sich der Messenger stets damit beworben, komplett werbefrei zu sein. Die finanzielle Lage des Unternehmens führt jedoch aktuell dazu, dass Discord Mitarbeiter entlassen muss. Das Einbinden von Werbung soll die Einnahmen steigern und dazu führen, dass der Messenger sich auch in Zukunft halten kann.