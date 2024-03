AAA-Gaming trotz schlechtem Laptop? Bald ist es möglich

Cloud Gaming geht schon bald einen wichtigen Schritt, der das Angebot in den Mainstream rücken könnte. Der Cloud Gaming Service von Microsoft Xbox hat nämlich jetzt angekündigt, an einem neuen Feature zu arbeiten, das AAA-Spiele so zugänglich wie nie zuvor macht. Schon bald können Abonnenten des Xbox Game Pass auch auf Laptops AAA-Games zocken, die auf ihrem Gerät sonst nicht laufen würden. Traditionelle Cloud Computing Angebote sind oft sehr teuer, weswegen der Xbox Game Pass für viele Spieler eine kostengünstige Alternative darstellt.

Xbox Cloud Gaming für Maus und Tastatur

Bislang konnten Spiele über den Xbox Cloud Gaming Dienst nur mit einem entsprechenden Controller gespielt werden. Das hat jedoch bald ein Ende. In Zukunft unterstützt der Dienst nämlich auch Maus und Tastatur. Das führt dazu, dass Spieler auf jedem kompatiblen Windows PC zocken können, der eine halbwegs schnelle Internet-Verbindung hat.

Maus und Tastatur sind schon bald in kompatiblen Browsern (Chrome und Edge) und in der Xbox App für Windows PCs unterstützt. Aktuell befindet sich das Angebot noch in einer internen Testphase. Zugriff haben deshalb nur Mitglieder des Alpha Skip-Ahead Programms. Zudem sind noch nicht alle Spiele an die neue Eingabe angepasst und in manchen Spielen gibt es noch Probleme. Doch es handelt es sich bei dem neuen Feature um ein vielversprechendes Projekt. Cloud Gaming wird mit dieser Änderung noch zugänglicher. Manche Spieler bevorzugen beispielsweise schlichtweg Maus und Tastatur, weswegen sie das Angebot bislang nicht genutzt haben. Ein guter Controller kann außerdem schnell viel Geld kosten und ist nicht immer griffbereit.

Diese Spiele werden aktuell unterstützt:

Fortnite (nur im Browser)

ARK Survival Evolved

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Atomic Heart

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2