Arbeitet Xbox an einem Nintendo Switch Konkurrenten?

In letzter Zeit drehen sich immer mehr Gerüchte innerhalb der Gaming-Welt um neue Konsolen. Sei es die PlayStation 5 Pro, die angeblich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll oder die heiß erwartete Nintendo Switch 2 – die Gerüchteküche brennt. Jetzt soll auch Microsoft an einer neuen Xbox Konsole arbeiten. Dabei könnte es sich jedoch um ein Handheld handeln, dass der Nintendo Switch ähnlicher ist, als bislang angenommen.

Neues Xbox Handheld

Jez Corden ist ein Insider, der nicht zum ersten Mal verlässliche Informationen zu neuen Produkten veröffentlicht. Kürzlich beantwortete er die Frage danach, ob Xbox an einer neuen Handheld-Konsole arbeite mit einem klaren „Ja“. Die Existenz einer solchen Konsole ist damit für viele offiziell bestätigt. Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass Microsoft selbst noch keine offizielle Ankündigung gemacht hat.

Mittlerweile meint Corden jedoch, noch mehr Informationen zur neuen Xbox-Handheld zu kennen. Er erwähnt außerdem das große Interesse am Handheld-Markt, um Microsofts Interesse an der Entwicklung einer Konsole zu erklären. Anders als die PlayStation Portal, eine Handheld-Konsole von Sony, soll das Gegenstück aus dem Hause Xbox in der Lage sein, die Spiele auf dem Gerät selbst laufen zu lassen. Damit ähnelt die Konsole eher dem Steam Deck und der Nintendo Switch als dem PlayStation-Konkurrenten. Die PlayStation Portal ist nämlich dazu gedacht, Spiele lediglich zu streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Der Handheld-Markt hat in den vergangenen Monaten viel Zuwachs bekommen. Das Segment, welches anfangs vor allem von der Nintendo Switch am Leben gehalten wurde, ist populärer als je zuvor. Dafür ist unter anderem das Steam Deck verantwortlich, das eine Reihe an Konkurrenten nach sich zog. Dass Xbox also an eigenen Plänen arbeitet, um in die kompetitive Welt der Handhelds einzusteigen, ist nicht unwahrscheinlich.