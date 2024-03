Das beliebte Cozy-Game Fae Farm hat ein neues, kostenloses Update erhalten, das die Spielerfahrung maßgeblich verbessert. Ab sofort stehen Spielern neue Features und Optionen zur Verfügung, die so manchen zurück ins Spiel holen könnten. Ein Feature ist dabei besonders oft von Spielern gewünscht worden und hat große Auswirkungen.

Neue Items und Optionen

Eines der wichtigsten neuen Features des Spiels ist die Möglichkeit, Items auf anderen Objekten zu platzieren. Was auf den ersten Blick etwas komisch klingt, ist tatsächlich ein Feature, das es bislang in Fae Farm nicht gab. Das Spiel ließ Spieler zwar eine Vitrine bauen, doch es war nicht möglich, etwas in ihr auszustellen. Ab sofort hat das jedoch ein Ende. Um das neue Feature gebührend zu feiern, gibt es ab sofort 29 neue kleine Items, die du auf deiner Farm platzieren kannst. Es handelt sich dabei um reine Dekoration, die keine Auswirkungen auf das Gameplay hat.

Du hast ab sofort außerdem viel mehr Möglichkeiten, deinen Charakter ganz nach deinen Wünschen zu gestalten. Ein neues Outfit, sechs neue Flügel und viele weitere kosmetische Items stehen dir nämlich jetzt zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem auch neue Haarfarben, Hautfarben, eine neue Frisur und neun neue Augen.

Gameplay-Verbesserungen

Zusätzlich zu den neuen Items gibt es ab sofort die Option, deine Spieltage immens zu verlängern. Die neue Einstellung verdoppelt die Dauer der Spieltage, was es dir ermöglicht, mehr Dinge an einem einzigen Tag zu erledigen. Diese zusätzliche Zeit kannst du auch gut gebrauchen, denn ab sofort kannst du mehrere Job-Quests gleichzeitig erledigen. Auch mit deinem Partner kannst du in Zukunft besser interagieren. Jedem NPC wurden neue Dialoge hinzugefügt und wenn du deinem Partner zuwinkst, dann winkt er jetzt auch zurück. Ihr könnt jetzt auch gemeinsam auf eurer Farm entspannen, wodurch sich dein Partner hoffentlich in Zukunft weniger wie eine nutzlose Dekoration anfühlt.

Des Weiteren wurden zahlreiche Bugs behoben, was die Spielerfahrung maßgeblich verbessern sollte. Es wurde unter anderem ein Bug behoben, der dazu führen konnte, dass deine Beziehungen mit NPCs sich nicht wie gewollt entwickeln konnten. Die vollständigen Patchnotes findest du wie immer bei Steam.