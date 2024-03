Videospiele sind ein toller Zeitvertreib, doch sie sind nicht immer einfach zu verstehen, oder zu meistern. Ein neues Feature, das schon bald auf PlayStation 5 Konsolen verfügbar ist, soll Abhilfe schaffen. Das neue Feature erlaubt es Spielern, einander so einfach zu helfen, wie nie zuvor.

PlayStation 5 Community Game Help

Bei dem neuen Feature, welches in einem künftigen Update implementiert werden soll, handelt es sich um ein Community-Projekt. Über das Community Game Help Feature können Spieler hilfreiche Tipps und Tricks für andere zur Verfügung stellen. Auch Entwickler können über das Feature Hilfe leisten. Als Spieler kannst du schon bald dein eigenes Gameplay aufnehmen und anderen zur Verfügung stellen. So können unerfahrene Spieler direkt im Spiel auf hilfreiche Videos zugreifen, die ihnen den Weg weisen. Das Angebot soll allen Spielern zur Verfügung stehen, egal ob du ein PlayStation Plus Abo besitzt, oder nicht.

Hast du ein Gameplay-Video aufgenommen, dann muss es nur noch von einem Moderator zugelassen werden und steht dann Spielern an der richtigen Stelle im Spiel zur Verfügung. Brauchst du das Feature nicht, dann kannst du es einfach deaktivieren. Wann genau das Feature offiziell veröffentlicht wird, ist noch nicht klar. Sony plant jedoch, das Projekt noch in diesem Jahr zu realisieren. Anfangs wird Community Game Help nicht für jedes Spiel zur Verfügung stehen. Doch mit der Zeit soll das Projekt ausgeweitet werden und in möglichst vielen Spielen zum Einsatz kommen.

Das Community Game Help Feature bietet eine tolle Alternative zu externen Guides. Spieler können direkt im Spiel auf hilfreiche Videos zugreifen und müssen nicht etwa auf dem Smartphone das Internet absuchen. Gerade anspruchsvollere Spiele und Rätsel-Games könnten in Zukunft von dem Feature profitieren, indem es auch schwierige Spiele zugänglich macht.