Sonys PlayStation VR2 ist vor einem Jahr auf den Markt gekommen. Seither funktionierte das Virtual Reality Headset nur gemeinsam mit einer PlayStation 5. Das Headset muss über ein Kabel mit der Konsole verbunden werden, um Spiele über die Konsole abzuspielen. Allerdings könnte sich das schon bald ändern. In einem Blog-Update zu neuen Spielen für Sonys PS VR2 gab das Unternehmen bekannt, über PC-Kompatibilität nachzudenken.

Nur PlayStation-Spiele auf der VR2

Bislang war es Nutzern nur möglich, auf dem PS VR2 Headset Spiele aus Sonys eigenem PlayStation Store zu spielen. Zwar konnten Nutzer zum Marktstart bereits aus über 40 Spielen wählen, doch im Vergleich zur Gesamtzahl der verfügbaren Virtual Reality-Games ist das nicht sonderlich viel. Um die Auswahl an Spielen über das eigene Sortiment hinaus zu erweitern, möchte Sony Spielern noch 2024 die Möglichkeit geben, ihr Virtual Reality Headset auch mit dem PC zu verbinden.

Das ist besonders spannend, da die Virtual Reality-Szene gerade am PC besonders viel Auswahl bietet. Für viele Entwickler lohnt es sich nämlich nicht, ihre Spiele noch zusätzlich für die PlayStation 5 zu entwickeln. Folglich sind diese Spiele dann für PlayStation-Spieler nicht verfügbar, während PC-Spieler sie gleich mit mehreren VR-Headsets spielen können. Sollten PS VR2-Nutzer also schon bald auf ihre Bibliotheken am PC zugreifen können, dann erweitert sich die Auswahl an verfügbaren Spielen immens. Außerdem könnte Sony auf diese Weise neue Kunden gewinnen, die nach einer Alternative zu den gängigen PC-VR-Headsets suchen.

In jedem Fall profitieren sowohl PlayStation-Nutzer als auch PC-Spieler von der geplanten Änderung. Laut einem Blog-Post hofft Sony darauf, die Änderung noch in diesem Jahr per Software-Update implementieren zu können. Aktuell befindet sich das Feature jedoch noch in der Testphase. Wann genau mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist, ist also nicht bekannt.