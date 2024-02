Das neue Nintendo Direct: Partner Showcase ist endlich da. Im Video zum Showcase kündigte Nintendo gleich mehrere spannende Games an, die allesamt noch in der ersten Hälfte des Jahres auf den Markt kommen sollen. Unter den insgesamt über 20 neuen Spielen befinden sich einige große Namen. Ein Spiel sorgt jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit, denn es bringt ein beliebtes Franchise nach fast 15 Jahren zurück.

Disney, Star Wars und Sword Art Online

Epic Mickey kehrt schon bald mit „Disney Epic Mickey: Rebrushed“ zurück. In diesem Spiel fällt Mickey in eine magische Welt voller vergessener Disney-Charaktere. Hier muss er die Welt um sich herum mit seinem magischen Pinsel so verändern, dass er entkommen kann. Nur so kann er dieser seltsamen Welt wieder entkommen und in seine Heimat zurückkehren. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung des Spiels ist noch nicht bekannt.

Mit der „Star Wars Battlefront: Classic Collection“ kehrt ein weiterer Klassiker zurück. Dieses Spiel lässt dich in ikonischen Kämpfen im gesamten Star Wars Universum antreten. Mit bis zu 64 anderen Spielern kannst du im Online-Modus gegen bekannte Charaktere antreten. Diese Version des Spiels wurde außerdem um mehrere Charaktere und Karten ergänzt. Das Spiel kommt am 14. März für die Nintendo Switch raus und kann ab sofort vorbestellt werden.

In „Sword Art Online: Fractured Daydream“ treffen Vergangenheit und Gegenwart aufeinander. Gemeinsam mit einstigen Gegnern und gefallenen Verbündeten musst du die Welt retten. Das Spiel bietet dir eine völlig neue Singleplayer-Story und lässt dich im Online-Modus gegen mächtige Gegner antreten. Ein genaues Datum für den Start des Spiels ist noch nicht bekannt.

Endless Ocean Luminous

Das letzte Endless Ocean-Spiel, Endless Ocean 2, kam schon im Jahr 2009 für die Nintendo Wii raus. Seither war es still um die Spielreihe. Das ändert sich allerdings jetzt, denn Endless Ocean Luminous stellt den dritten Teil der beliebten Spielreihe dar und kommt schon bald für die Nintendo Switch raus. In diesem Spiel erkundest du die mysteriöse Welt der Meeresbewohner und erforschst ihre Geheimnisse. Bei jedem Tauchgang in diese wundersame Welt verändert sie sich vor deinen Augen. Du kannst den Ozean mit bis zu 30 anderen Spielern erkunden. Gemeinsam könnt ihr über 500 verschiedene Tiere entdecken und erforschen. Das Spiel kommt am 2. Mai für die Switch raus.

