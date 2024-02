Nintendo begeistert: Diese neue Konsole haben sich Spieler gewünscht

Die von der Community „Switch 2″ getaufte Konsole ist Nintendos offenes Geheimnis. Der Spiele-Gigant selbst hat sich zwar noch nicht offiziell zum Nachfolger der Erfolgs-Konsole geäußert, doch alles spricht für ihre Existenz und eine nahende offizielle Ankündigung. Spiele-Entwickler arbeiten bereits an Titeln für das neue Gerät und laut Reuters könnte nun sogar bekannt sein, welche Technik sich im Inneren der Konsole versteckt. Auch über ein Feature, das für alle Gamer Grund zur Freude sein sollte, ist jetzt wohl mehr bekannt.

Nintendo Switch 2 – Technische Details

Im März dieses Jahres feiert die Nintendo Switch ihren siebten Geburtstag. Für eine Konsole ist das ein ordentliches Alter, das zu spüren ist. In den Augen vieler Spieler ist es also Zeit für einen Nachfolger, der die Plattform auf den neusten technischen Stand bringt. Laut einem Bericht von Reuters könnte dies mithilfe eines Chips von Nvidia gelingen. Schon das aktuelle Modell setzt auf Nvidias Tegra X1 Chip. Dass die beiden Firmen ihre Partnerschaft beibehalten, ist also wahrscheinlich. Weder Nintendo noch Nvidia äußerten sich jedoch offiziell gegenüber Reuters zu einer solchen Zusammenarbeit.

Nintendo Switch Datenblatt Marktstart 03.2017 UVP 299,99 EUR Konsolentyp Handheld Prozessor NVIDIA Custom Tegra Grafikkarte NVIDIA Custom Tegra Lieferumfang HDMI-Kabel, Netzteil.

Der Markt rund um Handheld-Konsolen ist in den vergangenen Jahren immer kompetitiver geworden. Die Nintendo Switch besitzt zwar mit exklusiven Nintendo-Spielen nach wie vor ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, muss sich allerdings dennoch an die veränderten Bedingungen anpassen. Neu erschienene Handhelds wie das Steam Deck, die ROG Ally und viele mehr zeigen, was mit aktuellen Chips technisch möglich ist. Welchen Weg die Switch 2 hinsichtlich der technischen Ausstattung und des Preises einschlägt, muss sich noch zeigen. Spieler hoffen auf mehr Leistung, die jedoch nicht den vergleichsweise günstigen Preis der Konsole nimmt.

Rückwärtskompatibel mit Switch-Spielen

Trotz des beachtlichen Alters der Konsole kommen noch immer neue Spiele für die Nintendo Switch auf den Markt. Viele Spieler wünschen sich deswegen, dass Spiele der aktuellen Konsole auch auf dem neuen Modell laufen. Ein Branchen-Insider namens „NatetheHate“ meint nun zu wissen, dass genau dieses Feature sich aktuell in der Testphase befindet. Er behauptet also, dass Spiele der Nintendo Switch in Zukunft auch auf der Switch 2 spielbar sein werden. Ob diese Spieler auf der neuen Konsole auch besser laufen werden, ist jedoch nach wie vor unklar.

Gerüchten zufolge könnte eine offizielle Ankündigung der Switch 2 seitens Nintendo schon im März erfolgen. Pünktlich zum siebten Geburtstag der Konsole wären dann endlich offizielle Details zum Nachfolger bekannt. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um einen bestätigten Zeitplan. Ob die Konsole also wirklich bereits nächsten Monat angekündigt wird, bleibt ungewiss.

