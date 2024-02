Das Ende der Xbox? Chef äußert sich zu Zukunftsplänen

In letzter Zeit breiten sich vermehrt Gerüchte aus, die die Zukunft der Xbox von Microsoft mit großer Besorgnis betrachten. Befeuert werden die Sorgen unter anderem von Gerüchten wie dem potenziellen Verlust von exklusiven Titeln wie Bethesdas Starfield. Manche Quellen behaupten, dass Starfield schon nächstes Jahr auch für die PlayStation 5 verfügbar sein könnte. Auch die Exklusivität des kommenden Indiana-Jones-Spiels steht somit infrage. Was bedeutet das für die Zukunft der Xbox? Kann sie sich in Zukunft gegen die PlayStation behaupten?

Xbox-Chef äußert sich zur Zukunft der Xbox

Gerüchte sind in der Gaming-Welt nichts Neues. Immer wieder behaupten Leaker und anonyme Quellen, exklusive und geheime Informationen erlangt zu haben. Selten kocht die Gerüchteküche dabei jedoch so sehr, dass der Chef des betroffenen Unternehmens sich dazu gezwungen sieht, öffentlich zu antworten. Genau das ist jetzt allerdings passiert und der Xbox-Chef Phil Spencer äußerte sich bei X (ehemals Twitter) ganz offiziell zu den Gerüchten.

Die Fragen und Sorgen der Fans adressierte er in seinem Post zwar noch nicht, versprach jedoch baldige Antworten. Diese sollen Xbox-Spieler und andere Interessierte im Rahmen eines Business Update-Events bekommen. Das Event soll im Laufe der nächsten Woche stattfinden und Details zur Zukunftsvision der Xbox offenbaren. Fans können also schon bald mit handfesten Antworten und Informationen rechnen, die den Sorgen der Spieler entgegenwirken.

In Deutschland schafft es die Xbox nicht, an die Verkaufszahlen der PlayStation heranzukommen. Bei der aktuellen Generation der beiden Konsolen liegt die PlayStation hierzulande eindeutig vorn. Ob sich der Abstand zwischen den beiden Konsolen durch den potenziellen Verlust exklusiver Titel nochmals vergrößern könnte, bleibt offen. Die meistverkaufte Konsole in Deutschland bleibt aktuell noch immer die Nintendo Switch.