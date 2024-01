Das Gaming-Jahr 2024: Die wichtigsten Releases im Überblick

Im vergangenen Jahr wurden wie immer zahlreiche Videospiele veröffentlicht. Manche konnten Spieler begeistern, andere verfehlten die Erwartungen der Community vollends. Auch in diesem Jahr stehen wieder heiß erwartete Videospiele in den Startlöchern. Hier zeigen wir dir, auf welche Spiele sich Gamer besonders freuen.

Die Rückkehr der Klassiker

Final Fantasy, Tomb Raider und Tekken sind Klassiker, die im Jahr 2024 ihre Rückkehr feiern. Den Start macht dabei noch in diesem Monat Tekken 8, dessen Veröffentlichung für den 26. Januar geplant ist. Der achte Teil der epischen Kampfspielreihe ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows verfügbar. Du kannst dich auf 32 einzigartige Kämpfer und ein völlig neues Kampfsystem freuen. Laut den Entwicklern nutzen sie die neue Hardware-Generation, um deine Kämpfe noch eindrucksvoller zu machen.

Tomb Raider Remastered, das am 14. Februar auf den Markt kommt, verleiht dem Klassiker neues Leben. Die Kollektion umfasst die ersten drei Teile der Tomb Raider Reihe. Überarbeitete Grafiken lassen das Spiel besser aussehen als je zuvor, doch wer den Klassiker im alten Gewand genießen will, der kann jederzeit zur klassischen Polygon-Grafik wechseln. Final Fantasy VII Rebirth ist ab dem 29. Februar erhältlich. Es handelt sich dabei um eine Neuinterpretation des legendären Originalspiels. Das Spiel stammt von den Machern des ursprünglichen Games, was bei vielen für Vorfreude sorgt.

Die größten neuen Videospiele 2024

Nicht nur klassische Videospielreihen bekommen in diesem Jahr Zuwachs. Mit Homeworld 3 erwartet dich die langersehnte Fortsetzung des taktischen Sci-Fi Games, das wir übrigens bereits für dich getestet haben. Skull and Bones, das Piraten-Abenteuer von Ubisoft, soll nach jahrelangen Verzögerungen ebenfalls in diesem Jahr an den Start gehen. Frostpunk 2 ist die Fortsetzung des brutalen Survival City-Builders und Star Wars Outlaws ist das erste Open-World Spiel im Star Wars-Universum.

Deine Stadt in Frostpunk 2 ist größer und komplexer als je zuvor.

Hier findest du eine Liste mit den größten Videospiel-Releases des Jahres 2024. Beachte jedoch, dass die Liste nicht vollständig ist. Jedes Jahr werden so viele Videospiele veröffentlicht, dass es kaum möglich ist, alle zu nennen. Fehlt ein Spiel, auf das du dich besonders freust? Lass uns gerne einen Kommentar da.