Die erfolgreichsten Spiele 2023 – Was wurde am meisten gespielt?

Die diesjährige Liste der erfolgreichsten Spiele auf Steam hält einige Überraschungen bereit. So sind es beispielsweise nicht nur Spiele aus diesem Jahr, die an die Spitze der Verkaufscharts geklettert sind. Auch was die Zahl der Spieler angeht, scheint es, als würden manche Klassiker einfach nicht an Reiz verlieren. Wir zeigen dir hier die erfolgreichsten Videospiele des Jahres 2023.

Die profitabelsten Videospiele des Jahres 2023

Steam listet im Rahmen des Jahresrückblicks die profitabelsten Spiele des Jahres. Dabei handelt es sich um die Spiele, mit denen am meisten Geld eingenommen wurde. Ein Blick auf die Liste lässt jedoch manche stutzen, denn unter den besten Spielen befinden sich gleich mehrere kostenlose Titel. Wie können kostenlose Videospiele das meiste Geld einbringen? Die Antwort auf diese Frage ist recht einfach, die Einnahmen dieser kostenlosen Spiele resultieren aus sogenannten Microtransactions. Das sind optionale Käufe innerhalb eines Spiels, die beispielsweise kosmetische Items, neue Charaktere und Waffen freischalten. Innerhalb der Community sind Microtransactions ein umstrittenes Thema. Was sich hier jedoch erneut zeigt ist, dass es sich um ein sehr lukratives Modell für Entwickler handelt.

Allerdings haben es auch traditionell käufliche Videospiele auf die Liste geschafft. Besonders erfreulich ist dabei die Rückkehr von Cyberpunk 2077 in die Charts. Das Spiel scheint nach dem desaströsen Launch die Kurve bekommen zu haben und gehört damit zu den meistverkauften Spielen des Jahres.

Die profitabelsten Spiele

Sons of the Forest

Destiny 2

Lost Ark

PUBG Battlegrounds

Hogwarts Legacy

Apex Legends

Call of Duty

Dota 2

Starfield

Cyberpunk 2077

Baldur’s Gate

Counter Strike 2

Diese Videospiele wurden am meisten gespielt

Steam misst stets, wie viele Spieler ein Spiel zu einem gewissen Zeitpunkt spielen. So lässt sich einfach feststellen, wie beliebt einzelne Spiele sind. Steam hat die meistgespielten Games dazu in verschiedene Kategorien unterteilt. Die Kategorien geben an, wie viele Spieler ein Spiel gleichzeitig gespielt haben. Meist ist die Spielerzahl kurz nach der Veröffentlichung und nach wichtigen Updates und Neuerungen am höchsten.

Platinum Tier – Über 300.000 Spieler

Goose Goose Duck

Dota 2

Baldur’s Gate

Apex Legends

Hogwarts Legacy

Lost Ark

PUBG Battlegrounds

Sons of the Forest

Destiny 2

Counter Strike 2

Starfield

Gold Tier – Über 150.000 Spieler

Resident Evil 4

Rust

Naraka: Bladepoint

Path of Exile

The Finals

GTA 5

Call of Duty

Armored Core VI Fires of Rubicon

Team Fortress 2

Lethal Company

Cyberpunk 2077

Welche Spiele hast du in diesem Jahr am meisten gespielt? Ist dein Lieblingsspiel auf einer der Listen vertreten? Schreib uns ein Kommentar und erzähl uns, warum dein Lieblingsspiel zu deinem Favoriten geworden ist.