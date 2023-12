Von großen AAA-Titeln etablierter Studios bis hin zu Indie-Projekten; auch 2023 sind wieder zahlreiche Videospiele auf den Markt gekommen. Manche schafften es, Gamer zu begeistern, manche sorgten mit weniger positiven Schlagzeilen für Aufmerksamkeit. Doch wie wissen Gamer, welche Spiele sich lohnen und von welchen sie die Finger lassen sollten? Die Antwort auf diese Frage sind selbstverständlich die Bewertungen anderer Nutzer. Diese müssen nicht immer rein informativ sein und sind oft schlichtweg lustig. Hier haben wir die lustigsten Videospiel-Bewertungen des Jahres 2023 für dich gesammelt. Hättest du erraten können, auf welche Spiele sich die Bewertungen beziehen?

Lethal Company: Horror, aber mit Humor

Lethal Company ist ein Indie-Projekt, das in diesem Jahr für viel Aufsehen gesorgt hat. Das Horror-Spiel stammt von einem einzigen Entwickler, der das Projekt aus Leidenschaft verfolgt. Schnell bildete sich um das Spiel eine treue Community, denn Lethal Company ist nicht ganz das, wonach es aussieht. Trotz des Horror-Aspekts ermöglicht das Spiel zahlreiche witzige Momente, die Spieler in ihren Bewertungen dokumentieren. Hier sind ein paar Highlights:

Starfield: Eine Hassliebe für viele

Starfield ist das neue, gigantische Open-World RPG aus dem Hause Bethesda. Seit seiner Veröffentlichung spaltet es die Meinungen der Spieler. Manche lieben das Spiel, andere sind enttäuscht. Selten hat ein Videospiel die Community so gespalten, wie Starfield. Aus der Kontroverse rühren jedoch auch sehr unterhaltsame Bewertungen, die die Meinungen der Spieler humorvoll widerspiegeln.

Gollum: Ein „Meisterwerk“ der anderen Art

Lange Zeit hielt Gollum unumstritten den Titel des schlechtesten Spiels des Jahres. Mittlerweile gibt es zwar würdige Gegner, wie beispielsweise „Kong“ und „The Day Before„, doch Gollum gilt nach wie vor als riesiger Fehlschlag. Das Spiel versetzt dich in die Rolle von Gollum und dein Ziel ist es, aus der Gefangenschaft der Orks auszubrechen. Leider schaffte es das Spiel nicht, Gollum zu einem guten Protagonisten zu machen und war zudem von zahlreichen Fehlern und Problemen geplagt.