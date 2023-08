Homeworld 3: Wie gut ist der neue War Games Modus?

„Homeworld 3“ ist ein Echtzeit-Strategie Sci-Fi Game. Das Ziel des Spiels ist es, alleine, oder gemeinsam mit Freunden, Missionen zu erfüllen und dabei in epischen Schlachten gegen Feinde anzutreten. Auch gegen deine Mitspieler kannst du dein Können unter Beweis stellen. Wir hatten auf der Gamescom 2023 die Möglichkeit, das Spiel bereits jetzt ausgiebig zu testen. Wie gut ist das Spiel wirklich?

Die Story von Homeworld 3

„Homeworld 3“ ist kein einfacher Raumschiff-Shooter. Das Spiel verfügt über eine spannende Story, die an die Geschehnisse der letzten Spiele anschließt. Nach den Geschehnissen von Homeworld 2 erfreute sich das Universum eines Zeitalters der Fülle. Zwar war diese auch von Kriegen geplagt, doch diese kamen und gingen, wie auch die Zeiten des Friedens. Die Fülle ist den Hyper-Gates zu verdanken, die das Reisen durchs Weltall einfach machen. Nun droht dieser Zeit des Erfolgs jedoch das Ende, denn die Hyper-Gates selbst sind von Problemen geplagt und es droht eine Katastrophe.

Karan ist längst zu einem Mythos geworden, doch nun ist er der Schlüssel zum Überleben der Galaxis. Schaffst du es, das Universum vor seinem sicheren Ende zu retten?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Neue Spielmodi sorgen für Abwechslung

War Games, so heißt der neue Co-Op Spielmodus, der Homeworld 3 nochmals spannender und interessanter machen soll. Du kannst die Missionen sowohl alleine als auch mit Freunden spielen. Der Modus verbindet die Strategie-Elemente von Homeworld mit Roguelike-Gameplay. Du musst deine Flotte stets im Blick behalten, mit deinen Freunden kommunizieren und Artefakte sammeln. Die Artefakte erlauben es dir, mächtige Upgrades freizuschalten und deine Flotte zu spezialisieren.

War Games Hands-On Erfahrung

Auf der Gamescom 2023 konnten wir Homeworld 3 bereits im War Games Modus zocken. Wir spielten in einer Lobby mit zwei Spielern und stellten uns gleich drei Herausforderungen, die in einem besonders schweren Kampf endeten.

Da wir Homeworld 3 zum ersten Mal gespielt haben, war der Einstieg ins Spiel recht anspruchsvoll. Das Spiel ist sehr komplex und das betrifft auch die Steuerung. Allerdings wird diese in einem ausführlichen Tutorial erklärt, was den Einstieg zumindest etwas erleichtert. Letzten Endes lernt man jedoch im Spiel selbst am meisten. Nach kurzer Zeit schafften wir es, gemeinsam mit unserem Teamkameraden eine Mission nach der anderen zu bewältigen. Dies war nicht etwa einfach, aber durchaus machbar.

Am wichtigsten ist jedoch, dass der War Games Modus Spaß macht und dieses Ziel erreichte er definitiv. Es macht einfach Freude zu sehen, wie die eigenen Truppen im weiten Raum gegen Gegner ankämpfen. Dazu trägt mitunter auch die grafische Gestaltung des Spiels bei. Homeworld 3 sieht nämlich ausgezeichnet aus. Das Design des Spiels ist gelungen und trotz des komplexen Designs der einzelnen Maps bleiben diese recht übersichtlich. Dank vieler Hotkeys ist es einfach, alle Teile der Flotte im Blick zu behalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Fazit zu Homeworld 3

Insgesamt lohnt sich das Warten auf Homeworld 3. Das Spiel knüpft an die geniale Story der ersten Spiele an, bringt jedoch zahlreiche Verbesserungen und neue Aspekte mit sich. Dazu gehört beispielsweise der War Games Modus. Homeworld 3 erweitert und verbessert das, was Spieler an den ersten Spielen so sehr geliebt haben.

Bereits in der Version, die wir spielen konnten, ließen sich kaum Fehler finden. Und das, obwohl es sich um eine frühe Version handelt, die vor der Veröffentlichung noch verbessert wird. Wir sind zuversichtlich, dass Homeworld 3 es schafft, bis zum geplanten Launch im Februar 2024 zu einem überzeugenden Spiel nicht nur für Fans des Vorgängers zu werden.