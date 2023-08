Frostpunk im Test: Der brutalste City-Builder überhaupt

Frostpunk kam bereits 2018 auf den Markt, doch nun, da der zweite Teil des Spiels bereits offiziell bestätigt ist, nehmen wir das Game noch einmal unter die Lupe. Es handelt sich bei Frostpunk um einen der brutalsten City-Builder überhaupt, der dich herausfordert und dir die harsche Realität des Lebens in extremen Situationen zeigt.

Story: Wenn die Welt zur Gefahr wird

Wie der Name es bereits vermuten lässt, ist die Welt in Frostpunk von Schnee und Eis verschlungen worden. Im Jahr 1886 begannen Schneestürme, die zu Hungersnöten, Zerstörung und Tod führten. Nur wenige Überlebende hatten das Glück, in die nördlichsten Gebiete des britischen Reichs zu flüchten, wo riesige Generatoren sie vor dem Kältetod schützen. Dennoch ist das Überleben in der ewigen Eiswüste ein endloser Kampf.

Jeden Tag müssen die Überlebenden gegen eisige Kälte, Ressourcen-Knappheit und Stürme ankämpfen. Immer wieder kommt es dabei zu Unruhen, sozialen Krisen und Rückschlägen, die dich dazu zwingen, unmögliche Entscheidungen zu treffen. Deine Entscheidungen sind es, die bestimmen, ob deine Stadt überlebt, oder mit dem nächsten Sturm fällt.

Gameplay: Ein brutaler City-Builder

Das Gameplay von Frostpunk erinnert in vielerlei Hinsicht an klassische Aufbau-Spiele, bringt jedoch neue Elemente mit sich, die es zu einer ganz besonderen Herausforderung machen. So musst du beispielsweise stets das Wetter im Auge behalten, denn die Kälte ist tödlich. Schaffst du es nicht, deine Stadt warmzuhalten, dann drohen Tod und Krankheit, sie zu zerstören. In der brutalen Eiswüste müssen dabei immer wieder schwierige Entscheidungen getroffen werden. Wie stehst du beispielsweise zu Kinderarbeit? Ist es okay, in Zeiten des Hungers, die Toten zu essen?

Schaffst du es, deine Stadt am Leben zu erhalten?

In der Welt von Frostpunk gibt es kein Geld, nur wichtige Ressourcen wie Kohle, Holz und Stahl. Schaffst du es nicht, so schnell wie möglich eine Quelle zu erschließen, dann ist deine Stadt dem Untergang geweiht. Als Leiter der Stadt ist es zudem deine Aufgabe, Unzufriedenheit zu vermeiden und die Hoffnung deiner Bewohner zu wahren. Schaffst du es nicht, deine Versprechen zu halten, dann ist auch dein Ende besiegelt.

Schwere Entscheidungen

Um die Hoffnung deiner Bewohner aufrechtzuerhalten, kannst du dich beispielsweise für Religion, oder aber für Regeln und Ordnung entscheiden. Jede Entscheidung bringt dabei einzigartige Vor- und Nachteile mit sich und verleiht deiner Stadt einen besonderen Charakter. Du kannst außerdem Gesetze erlassen, die dich entweder mit Güte oder eiserner Faust regieren lassen. Wie möchtest du beispielsweise mit Kranken umgehen? Möchtest du ihr Leben wahren oder mit allen Mitteln dafür sorgen, dass sie überleben, auch wenn die Maßnahmen drastisch sind?

Im Overlay siehst du, wie warm es in deiner Stadt ist.

Die Welt außerhalb der Stadt

Deine Stadt befindet sich zwar inmitten einer erbarmungslosen Eiswüste, doch das bedeutet nicht, dass sie nichts zu bieten hat. Recht früh kannst du Truppen entsenden, die deine Umgebung für dich erkunden. Auf ihren Expeditionen finden sie beispielsweise wichtige Ressourcen, aber auch Überlebende, die sich deiner Stadt anschließen können. Für den Fortbestand deiner Stadt sind Expeditionen extrem wichtig. Du musst dich also nicht nur auf das Leben in deiner Stadt, sondern auch auf das Leben außerhalb konzentrieren.

Die grafische Gestaltung von Frostpunk

Frostpunk kann nicht nur mit anspruchsvollem Gameplay überzeugen. Auch grafisch ist das Spiel ein wahrer Hingucker. Deine Stadt wirkt belebt, Gebäude sind ansprechend gestaltet und es macht dementsprechend viel Spaß, eine funktionale, aber auch eisig-schöne Stadt zu errichten. Im Foto-Modus kannst du deine Stadt aus einer ganz neuen Perspektive erkunden. Cutscenes schaffen es, die Atmosphäre von Frostpunk aufzubauen.

Frostpunk ist nicht nur spannend, es sieht auch schön aus.

Das Interface

Über das Interface behältst du den Überblick darüber, was gerade in deiner Stadt passiert. Hier erfährst du beispielsweise, wie viele Ressourcen du zur Verfügung hast, wie kalt es aktuell ist und wie viele Bewohner deine Stadt beherbergt. Auf den ersten Blick ist das Interface etwas überwältigend und es dauert eine Weile, bis klar ist, welche Anzeigen wirklich wichtig sind. Doch hat man sich einmal den Überblick verschafft, dann überzeugt das Interface mit seiner Informations-Fülle. In einem Temperatur-Overlay kannst du beispielsweise stets sehen, wie warm oder kalt es in deiner Stadt ist.

Frostpunk 2 offiziell bestätigt

Viel ist zu Frostpunk 2 aktuell noch nicht bekannt. Ein Teaser-Video verrät jedoch schon jetzt, dass die Eiswüste nach wie vor unverzeihlich brutal ist. Es gibt bereits jetzt die Möglichkeit, den zweiten Teil des Spiels vorzubestellen. Sobald mehr Informationen bekannt werden, teilen wir diese mit dir.

In Frostpunk gibt es immer etwas zu tun.

Fazit zu Frostpunk

Insgesamt ist Frostpunk ein brutaler City-Builder mit Suchtpotenzial. Hat man einmal begonnen, eine Stadt in der eisigen Kälte zu errichten, dann kann man kaum aufhören. Erst wenn alles perfekt und das Überleben gesichert ist, konnten wir speichern und das Spiel zur Seite legen. Doch selbst wenn du eine Stadt perfektioniert hast, steht die nächste Herausforderung schon bevor. In verschiedenen Szenarien kannst du dein Können unter Beweis stellen, verschiedene Schwierigkeitsstufen sorgen für Spannung und im Endlos-Modus ist deiner Kreativität freier Lauf gelassen.

Pro:

spannende Story

abwechslungsreiche Spielmechaniken

kann immer wieder gespielt werden

Contra: