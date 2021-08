Frostpunk 2: Der Kampf ums Überleben in der Kälte geht weiter

Frostpunk 2 ist die Fortsetzung des beliebten und preisgekrönten Frostpunk, welches erstmals 2018 auf den Markt kam. Nachdem der erste Teil der Reihe eine Auszeichnung nach der anderen gewann, ist klar, warum sich Spieler nun auf den zweiten Teil freuen.

Die Story von Frostpunk 2

Der erste Teil von Frostpunk findet in einer alternativen Realität im Jahr 1886 statt. Der Krakatoa und Mount Tambora, zwei Vulkane, brechen aus und läuten durch eine Verdunklung der Sonne eine vulkanische Eiszeit ein. Dies führt zum Tod von Millionen von Menschen und zur massenhaften Vernichtung von Ernten auf der ganzen Welt.

Als Antwort auf die Eiszeit errichteten die USA und das britische Reich im kohlereichen Norden riesige Generatoren. Diese wurden zu den Zentren neuer Städte. Es ist deine Rolle im Spiel, der Leiter einer solchen Stadt zu sein. Du musst wichtige Entscheidungen treffen, um das Überleben deines Volkes zu garantieren. Des Weiteren leitest du Expeditionen und erkundest die Umgebung um deine Stadt herum auf der Suche nach Ressourcen.

Im zweiten Teil der Reihe geht es weiterhin darum, eine Stadt zu leiten und ihr Überleben zu garantieren. Allerdings befindest du dich nun bereits 30 Jahre tief in der Eiszeit. Es muss also eine neue Energiequelle her, denn Dampf und Kohle halten nicht mehr das, was sie einmal versprachen. Dir bleibt nur die Erschließung von Öl als neue, zuverlässige Energiequelle.

Doch kommt dies nicht ohne seine ganz eigenen Herausforderungen. Manche wollen noch an der Kohle festhalten, andere sind vollkommen für den Wechsel zum Öl bereit. Es liegt an dir, Entscheidungen zu treffen, welche sowohl das Überleben als auch den Frieden innerhalb der Stadt garantieren. Wie wirst du deine Macht als Leiter der Stadt ausüben? Ist Tyrannei und eine eiserne Faust die beste Lösung, oder gibt es bessere Optionen?

Wann erscheint das Spiel

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für das neue Frostpunk 2 ist noch nicht bekannt. Jedoch kannst du dir schon jetzt den ersten offiziellen Trailer anschauen und das Spiel auf Steam zu deiner Wunschliste hinzufügen.

Von den Entwicklern hinter Frostpunk, 11 bit Studios, wissen wir allerdings schon jetzt ein wenig mehr über die Entwicklung des Spiels. So wächst etwa das Team hinter Frostpunk stetig und umfasst mittlerweile rund 70 Mitglieder. Das erlaubt dem Studio das Spiel in jedem Aspekt auszubauen und zu erweitern. Das Ziel ist es nämlich, nicht nur eine Fortsetzung des preisgekrönten Vorgängers zu schaffen. Stattdessen soll Frostpunk 2 ein Spielerlebnis bieten, welches weit über das erste Spiel hinaus reicht.