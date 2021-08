Boulder Dash Deluxe: Dieser Spiele-Klassiker bekommt einen brandneuen Look

Immer mal wieder bekommen auch die Klassiker eine brandneue Überarbeitung. Dieses Mal ist der Klassiker Boulder Dash an der Reihe.

Was ist Boulder Dash Deluxe?

Das Originale Boulder Dash kam in den 80er Jahren raus. Es handelte sich hierbei um die Zeit, in welcher Heimcomputer und Videospiele noch in den Kinderschuhen steckten. Weitere Produkte dieser Zeit waren beispielsweise Pac-Man und Street Fighter. Beide Spiele erfreuen sich noch heute einer großen Beliebtheit und haben sich längst ihren Weg in die Köpfe von Jung und Alt gebahnt.

Auch Boulder Dash war einst sehr beliebt, auch wenn es heute vielleicht nicht mehr mit Pac-Man und dergleichen mithalten kann. Doch das möchten die Entwickler des Spiels, BBG Entertainment, nun ändern. Geschehen soll das durch ein Remake des Spiels, welches es für eine ganz neue Generation zugänglich machen wird. Doch auch alteingesessene Spieler sollen das Spiel genießen können. Deswegen wurde besonders darauf geachtet, das Spiel im Kern nicht zu verändern.

Bei Boulder Dash handelt es sich um ein relativ simples Spiel. Du schlüpfst in die Rolle des Protagonisten, Rockford, und erkundest so verschiedenste Höhlen. Dein Ziel ist es, kostbare Edelsteine zu sammeln und Gefahren, wie fallenden Felsen, auszuweichen.

Das Gameplay von Boulder Dash soll trotz des Remakes möglichst nah am Original sein.

Doch was macht nun den Unterschied zwischen dem Original und Boulder Dash Deluxe wirklich aus? Peter Liepa selbst, der Schöpfer des Originals, gestaltet für das neue Remake 20 komplett neue und einzigartige Level. Doch nicht nur das, sie sind zudem auch unheimlich schwer. Also können auch Spieler, welche das Spiel ursprünglich gemeistert haben eine neue Herausforderung genießen.

Wann kommt das Spiel raus?

Das neue Boulder Dash Deluxe wird am 9. September veröffentlicht werden. Es wird außerdem für eine Vielzahl an Konsolen verfügbar sein. Dazu gehören die Nintendo Switch, Microsoft Xbox und der PC. Du wirst dir das Spiel für den PC auf Steam, im Microsoft Windows Store und im Mac App Store holen können. Der Titel ist außerdem bereits jetzt für 15 USD im Atari VCS Store erhältlich.