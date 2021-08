Gaming für Blinde: Dieses Spiel ist eine Revolution

Das Konzept ist genial, die Umsetzung laut Testern noch besser. The Vale: Shadow of the Crown versucht das, was zuvor für fast unmöglich gehalten wurde.

Die Idee von The Vale

The Vale: Shadow of the Crown ist ein Videospiel, das eine besondere Spielerfahrung für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung bieten soll. Jedoch ist es auch für normale Menschen ohne Behinderung problemlos zu spielen. Die einzige Gruppe, welche wohl keinen Nutzen aus dem Konzept ziehen wird, sind Menschen mit einer Hörschwäche. Doch sie können in den meisten Fällen traditionelle Videospiele mit der Hilfe von Untertiteln genießen.

Bei The Vale handelt es sich nun um ein Spiel, das primär Audio-basiert ist. Das bedeutet, dass du im Spiel nicht durch visuelle Hinweise, sondern durch auditive Hinweise vorankommst. Du nutzt also das, was du hörst, um deinen Weg durch das Spiel zu finden.

Tatsächlich gibt es bei The Vale keine visuellen Hinweise. Du siehst das Spiel nämlich gar nicht erst. Alles passiert stattdessen über dreidimensionalen Sound, du hörst was um dich herum passiert. Menschen, die mit dir sprechen, die tosenden Wellen draußen auf dem Meer. Die Geschichte entfaltet sich um dich herum ohne das du sie auch nur einmal siehst.

Perfektioniert wurde dieses System durch die Zusammenarbeit der Entwickler von The Vale, Falling Squirrel, mit dem Canadian National Institute for the Blind (CNIB). Somit wurde nahezu endloses Fachwissen in die Entwicklung eingebracht, welches das Spiel zu einer einzigartigen Erfahrung für Blinde und Sehbehinderte macht.

Die Story

In The Vale: Shadow of the Crown tauchst du in die Rolle eines blinden Thronfolgers ein. Nachdem dein älterer Bruder seinen Platz auf dem Thron einnimmt, fallen einige kleine Ländereien am Rand des Königreichs in deine Verantwortung.

Dein Exil macht dir kaum etwas aus und stattdessen nutzt du es als deine Chance, ein kleines Abenteuer zu erleben. Doch auf dem Weg zum Grenzland wird deine Karawane überfallen. Die feindlichen Horden attackieren das Königreich und bahnen sich ihren Weg in Richtung der Hauptstadt.

Du entkommst, doch findest dich nun ganz allein in einem feindlichen Land wieder. Auf deinem Weg zurück in deine Heimat wird dir von einem einsamen Schäfer Hilfe angeboten. Doch das ist noch nicht alles. Auf deiner Reise entdeckst du die Wahrheit über dein Land, deine Leute und sogar deine eigene Familie.

Wann erscheint The Vale?

The Vale: Shadow of the Crown wird bereits am 19. August für den PC und die Xbox One rauskommen. Auf Steam kannst du dir die Demo von The Vale bereits jetzt kostenlos herunterladen und das Spiel zu deiner Wunschliste hinzufügen.

Schon jetzt hat das Spiel eine Vielzahl von Auszeichnungen gewonnen und große Wellen geschlagen. Also können wir dir nur raten, das Spiel selbst einmal auszuprobieren, auch wenn du nicht Sehbehindert oder blind bist.