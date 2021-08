“Far Cry 6” – Das hat der neue Ableger geplant

Auf die imaginäre Insel “Yara” in der Karibik führt dich “Far Cry 6”. Entlang an tropischen Stränden, in den Dörfern oder der Haupstadt “Esperanza” warten die Menschen überall auf dich, um sie vor der Willkür des Diktators der Insel zu schützen. Dabei kannst du unter anderem im Dschungel die Geheimwege, versteckt vor den Augen des Regimes, nutzen oder dich direkt in das Kreuzfeuer der Guerilla-Kämpfe stürzen.

Um wen geht es in “Far Cry 6”?

Als “Dani” bist du den Terror durch den Anführer Antón Castillo und seinen Sohn leid und beschließt deine Heimat von ihnen zu befreien. Nach deiner Desertion vom Wehrdienst fließt du vor seinen Anhängern und schließt dich der Guerilla-Gruppe “Libertad” an. Deine Aufgaben bestehen darin ihnen neue Waffen zu besorgen und sie in die versteckten Lager der Rebellen zu transportieren. Auf ihren Streifzügen befreist du Verbündete und untergräbst das Regime von Castillo und seiner Familie. Auf dem Schwarzmarkt oder in der Kirche lässt sich im Zweifelsfall immer eine helfende Hand finden.

Sabotage ist für dich kein Fremdwort. Genauso ist der frontale Angriff, nicht nur alles, was du kannst. Verdeckte Missionen und eine gute Beziehung zu den ein oder anderen Mittelsmännern, bringen dich in einigen Situationen sogar schneller an dein Ziel. Keine Aufmerksamkeit zu erregen ist die oberste Priorität als Guerillero oder Guerrillera. Deinen Fortbewegungsmitteln sind in „Far Cry 6“ keine Grenzen gesetzt. Egal, ob du old-school zu Pferd an der Küste Yaras entlang reiten möchtest, auf dem Boot um die Insel schippern oder ein getuntes Auto fahren willst.

Der Shooter setzt auf DIYs und tierische Unterstützung

“Far Cry 6” setzt alles auf Recycling. Waffen können aus den abwegigsten Gegenständen zusammengesetzt werden. Mit einer Batterie oder einem Motor kann sogar ein ganzes Gebäude in die Luft gejagt werden. Die Experimentierfreude wird an dieser Stelle belohnt. Klassische Waffen sind jedoch auch vertreten. Die Supremo-Rucksäcke sind ebenfalls Ausrüstungsgegenstände im Game, welche deine Feuerkraft erheblich steigern werden. Da du dich als Einzelkämpferin durchschlägst, wirst du die, bei Gegnern in der Überzahl, auch brauchen.

Auf „Chorizo“ kannst du in jedem Kampf zählen.

Trotz allem bist du im Kampf doch nicht ganz auf dich gestellt. Dackel “Chorizo” wirkt mit seinen rollenden zwei Hinterbeine nicht gerade furchteinflößend, zeigt trotz seiner Prothese jedoch wahren Kampfgeist im Gefecht. “Guapo” macht als Krokodil dagegen ob an Land oder zu Wasser eine gute Figur. Besonders durch seine Jeansweste. All dein Wissen über den Kampf der Guerilleros auf Yara, genauso wie sein Krokodil, hast du von Juan Cortez. Letztlich wirst du jedoch ohne deinen Mentor in Castillos Territorium eindringen müssen. Der selbsternannte Retter der Insel schreckt auch nicht davor zurück seinem Sohn eine Granate in die Hand zu drücken.

Wann kommt “Far Cry 6” in die Stores?

“Far Cry 6” wird am 7. Oktober für die Xbox Konsolen, die Playstation und bei Epic Games, Stadia und Ubisoft Connect erhältlich sein. Vorbesteller sichern sich das Libertad-Paket, das mit einem Outfit für Hund Chorizo ausgestattet ist, sowie einer Waffe “Discos Locos”.