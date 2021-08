GTA: Diese drei Grand-Theft-Auto-Titel sollen im Herbst angeblich remastered werden

Den ersten Teil von “GTA” veröffentlichte das schottische Entwicklerstudio „Rockstar North“ bereits um 1997 und begeistert seitdem mit seinem Humor und seiner großen Bewegungsfreiheit im Game. Schließlich erzielte das erste „Grand Theft Auto“ einen Riesenerfolg und war die meistverkaufte Spielreihe der PS2. Auch das Konzept der nachfolgenden Titel folgt einer ähnlichen Struktur. Als Krimineller arbeitet man sich in der Welt von „GTA“ an die Spitze der Verbrechernahrungskette. Weniger legale Aufträge und Nebenmissionen bringen den Spieler in der amerikanischen Großstadt an sein Ziel. Nicht immer klischeefrei geht das Game dabei mit seinem Worldbuilding um, äußert jedoch dadurch womöglich auch Satire und seinen Humor.

Wann und wo werden die Remastered Versionen von „GTA“ erscheinen?

Die englische Gamingwebsite “Kotaku” berichtet nun, Insider-Quellen zufolge, von neuen Informationen zur remastered Version der “GTA” Ableger. Demnach sollen “Grand Theft Auto III”, “Grand Theft Auto Vice City” und “Grand Theft Auto San Andreas” Teil des Projektes sein. Kotaku zufolge sollen die Versionen Neu und Alt der Grafik vereinen. Genauso ist die Benutzeroberfläche überarbeitet, ohne jedoch ihren klassischen Stil zu verlieren. Das Gameplay soll außerdem dem der PS2-Spielen treu bleiben.

„Grand Theft Auto III“ wird Teil des Vorhabens des Entwicklerstudios werden.

Im Herbst bis Spätherbst dieses Jahres sollen die „GTA“-Titel auf den bekannten Konsolen erscheinen. Die Playstation und Xbox werden damit genauso beteiligt sein wie die Nintendo Switch, PCs und sogar Smartphones per mobile App. Im Oktober oder November sollen die Games dann als Sammelpaket erscheinen. Die Veröffentlichung für PC und Mobile könne sich aus diesem Grund bis zum nächsten Jahr hinauszögern, da der Konsolenproduktion den Vorrang gegeben wird. Maßgeblich für die Entwicklung sei „Rockstar Dundee“, unter anderem bekannt durch Spiele wie „Crackdown 2“.

Von offizieller Seite wurde von „Rockstar Games“ bis jetzt keine dieser Vermutungen bestätigt. Sobald nähere Informationen zum Action-Arcade Hit bekannt werden, erfährst du es von uns.