Ubisoft: Hat sich das Warten auf dieses Spiel gelohnt?

„Skull and Bones“ ist ein Action-Adventure-Game von Ubisoft, das dich in die Welt der Piraten entführen soll. Erstmals angekündigt wurde das Spiel bereits auf der E3 2017, doch eine Veröffentlichung ist noch immer nicht in Sicht. Nun steht jedoch das Datum der ersten geschlossenen Beta fest.

Die lange Zeit des Wartens

Als Ubisoft „Skull and Bones“ im Jahr 2017 ankündigte, war der Hype groß. Viele Spieler freuten sich auf das Piraten-Abenteuer, das einen direkten Konkurrenten zu anderen Spielen der Art darstellen sollte. Über die Jahre hinweg musste das Spiel dann jedoch immer wieder mit verpassten Deadlines und Verzögerungen kämpfen. Längst haben andere Spiele die Nische gefüllt, die für „Skull and Bones“ vorgesehen war. So zum Beispiel „Sea of Thieves“, das sich bis heute großer Beliebtheit erfreut.

Selbst die treusten Fans des Spiels rechneten zwischenzeitlich gar damit, dass „Skull and Bones“ es nie schaffen wird, die Veröffentlichung zu erreichen. Ubisoft scheint jedoch auch nach vielen Jahren noch an das Projekt zu glauben. Die geschlossene Beta, die nur für PC-Spieler verfügbar ist, soll vom 25. bis zum 28. August stattfinden.

„Skull and Bones“ Closed Beta

Direkt zu Beginn sorgte auch die geschlossene Beta von „Skull and Bones“ für Empörung. Ursprünglich sollte sie sowohl für PC, als auch für Konsolenspieler verfügbar sein. Still und heimlich entschied sich Ubisoft dann jedoch dazu, Konsolenspieler auszuschließen. Die kommende Beta ist also nun nur für PC-Spieler verfügbar.

In einem Trailer zeigt Ubisoft, was Spieler schon bald erwartet. Der Trailer zeigt epische Kämpfe auf offener See, Abenteuer und natürlich jede Menge Beute. Schon in der Beta können registrierte Spieler zudem gemeinsam im Co-Op-Modus spielen. Die Beta ist die erste Möglichkeit für Spieler, einen richtigen Eindruck des Spiels zu erlangen. Nach Jahren des Wartens sind viele Spieler frustriert, doch eine erfolgreiche Beta könnte das Spiel trotzdem noch zu einem Erfolg machen. Spieler erhoffen sich, dass die lange Entwicklungszeit in einem fertigen, guten Spiel resultiert. Kann Ubisoft dies liefern, dann könnte es doch noch Hoffnung für „Skull and Bones“ geben.