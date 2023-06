Ubisoft: Das ist ein Schlag ins Gesicht für Konsolenspieler

Skull and Bones ist ein Piraten-Spiel von Ubisoft, das sich bereits seit 2017 in der Entwicklung befindet. Ursprünglich war der Release des Spiels im Jahr 2018 geplant. Offensichtlich hat es dieses Datum bereits um Welten verfehlt und strebt nun eine Veröffentlichung in diesem Jahr an. Ein genaues Datum ist jedoch noch immer nicht bekannt. Bald soll jetzt jedoch endlich eine Closed Beta spielbar sein, die einen großen Haken hat.

Closed Beta nur für PC-Spieler

Schon seit einiger Zeit können sich Spieler für eine Closed Beta des Spiels anmelden. Bislang war es dabei möglich, sich sowohl für PC, als auch für PlayStation und Xbox zu registrieren. Insider Gaming berichtet nun jedoch, dass es nicht mehr möglich ist, auf Konsolen an der Beta teilzunehmen. Dies bekräftigt auch die offizielle Website von Ubisoft, auf der die Registrierung für Konsolen nicht mehr vorhanden ist. Auch die Entwickler des Spiels behaupten jetzt, dass die Beta des Spiels von Anfang an nur für PC-Spieler geplant war.

Viele Konsolenspieler sind verständlicherweise enttäuscht von dieser Entwicklung. Nachdem das Spiel schon so oft nach hinten verschoben wurde, hat man mit einer Closed Beta für PC und Konsolen gerechnet.

Die Entwicklung von Skull and Bones

Insgesamt ist die Entwicklung von Skull and Bones für außen stehende ein reines Chaos. Nach den zahlreichen Verzögerungen und der aktuellen Enttäuschung für Konsolenspieler ist unklar, wie das Spiel aufgenommen wird. Die Closed Beta soll nach aktuellen Angaben vom 25. bis zum 28. August spielbar sein. Hier wird sich erstmals zeigen, ob das Spiel den Anforderungen der Spieler entspricht. Die letzte Beta-Phase des Spiels konnte laut Insider Gaming nicht überzeugen, doch seitdem könnte sich viel geändert haben.

Nach einer so langen Entwicklung könnte es für Ubisoft jedoch schwer sein, Hype für das einst so heiß erwartete Spiel zu generieren. Bei vielen Spielern ist es bereits in Vergessenheit geraten, da die Ankündigung im Jahr 2017 so weit in der Vergangenheit liegt. Nach Angaben von Insider Gaming haben sie 20 Fans des Spiels befragt, von denen 19 den offiziellen Discord-Server wieder verlassen haben, da Skull and Bones sie nicht mehr interessiert.