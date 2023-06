Fallout 76: Riesiges Update mit New Vegas-Feeling

Ein neues Update für Fallout 76 erlaubt es dir schon bald, eine völlig neue Region des Spiels zu erkunden. Es handelt sich dabei um Atlantic City und schon jetzt stellen viele Spieler fest, dass das neue Update stark an Fallout: New Vegas erinnert. Für viele Spieler ist dies eine fantastische Nachricht, immerhin handelt es sich bei New Vegas nicht nur um eines der besten Fallout-Spiele, sondern um eines der besten Rollenspiele generell.

Was erwartet Spieler in Atlantic City?

Die Erweiterung von Fallout 76 um Atlantic City wurde während des 2023 Xbox Game Showcase bestätigt. In einem Trailer gibt dir der Vault Boy einen Einblick, was dich in Atlantic City erwartet. Die Stadt selbst wird oft als Las Vegas der Ostküste bezeichnet und dies scheint sich auch in Fallout 76 widerzuspiegeln. So erhaschst du beispielsweise bereits jetzt einen Einblick in ein Casino, indem mehrere Spieler ihr Glück an Spielautomaten versuchen. Auch Shows, Bars und schaurige Gegner scheinen in Atlantic City mit von der Partie zu sein.

Es handelt sich bei dieser großen Erweiterung um das erste neue Areal, das der Fallout-Reihe seit fünf Jahren hinzugefügt wird. Bethesda könnte sich, was das Design von Atlantic City angeht, stark an New Vegas orientieren. Im Trailer scheint es bereits, als würden die zwei Städte ähnliche Atmosphären und Aktivitäten bieten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wann kommt die Erweiterung raus?

Wann genau Spieler in Fallout 76 nach Atlantic City reisen können, ist noch nicht klar. Weder im Trailer selbst noch irgendwo sonst findet sich aktuell ein Datum für die Veröffentlichung des Updates. Es könnte allerdings sein, dass Spieler noch diesen Herbst die neue Region erkunden können. Die letzte große Erweiterung des Spiels „The Pitt“, wurde ebenfalls im Juni vergangenen Jahres angekündigt und bereits im darauffolgenden September veröffentlicht.

Dies ist jedoch reine Spekulation. Eine große Erweiterung wie Atlantic City könnte auch mehr Zeit und Anspruch nehmen und deswegen erst später veröffentlicht werden. Wir halten dich selbstverständlich auf dem Laufenden und lassen dich hier wissen, wann die Erweiterung herauskommt.