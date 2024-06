Teufel Real Blue TWS 3 im Test

Im vergangenen Jahr haben wir die Teufel Real Blue TWS 2 getestet und nannten drei Gründe, warum diese Kopfhörer der ultimative Alltagsbegleiter sind. Jetzt haben die Audio-Experten aus Berlin das Nachfolge-Modell in den Handel gebracht: die Teufel Real Blue TWS 3. Mit rund 150 Euro zwar genauso teuer wie einst die TWS 2, doch dafür an einigen Stellen besser. Wo genau, wollten auch wir wissen und haben die Kopfhörer getestet.

Passform, Tragekomfort und Bedienung

So mancher Hersteller ist bei den Silikonpolstern recht sparsam. Als würden die Dinger sauteuer sein. Nicht aber Teufel. Die Berliner legen fünf unterschiedlich große Gummistöpsel dem Lieferumfang bei. Dabei hat man auch an kleine XS-Ohren gedacht. Wählt man aus den fünf Paaren die für die eigenen Ohren passenden Aufsätze aus, schmiegen sich die Teufel Real Blue TWS 3 schön in den Gehörgang und sitzen dort auch bombenfest. Dabei drücken sie auch nicht unangenehm, sodass man locker "The Dark Side Of The Moon" und Nirvanas "Nevermind" nacheinander durchhören kann, ohne dass es im Gehörgang qualmt.

Möchte man ein Stück pausieren, genügt es, die Kopfhörer aus den Ohren zu ziehen. Die Musik hält dann automatisch an. Oder man tippt auf einen der beiden Ohrhörer und das Lied wird unterbrochen. Lieder vor- und zurückspulen kann man mit einem Doppeltipper. Wer tippt und hält, kann – je nach Seite – die Lautstärke verändern. Und auch vom ANC- in den Durchgangsmodus kann man per Tippen umschalten. Hinsichtlich der Tipperei fehlt also nichts und das Handy kann getrost in der Tasche bleiben. Und gefällt einem die Belegung nicht, kann man die Touchbefehle in der Teufel-App verändern.

Die Kopfhörer sitzen perfekt im Gehörgang – dank XS-Polstern auch in kleinen Ohren.

Klang und ANC der Teufel Real Blue TWS 3

Wer einen warmen Klang mag, wird den Sound der Teufel Real Blue TWS 3 lieben. Der Bass ist tief und wirkt insbesondere bei niedriger Lautstärke sehr angenehm. Dreht man voll auf, ist der Druck deutlich zu spüren. Selbst in der Grundeinstellung sind die Tiefen für Bass-Liebhaber ein wahrer Ohrenschmaus. Dabei treten aber auch Mitten und Höhen nicht in den Hintergrund, sondern sind ausbalanciert. Die Bühne ist breit und offen und einzelne Instrumente lassen sich ziemlich genau orten. Beim Musikhören setzt schnell ein Wohlgefühl ein und man weiß nach kurzer Zeit, dass man die 150 Euro ziemlich gut investiert hat.

Schaltet man das ANC dazu, lässt sich keine merkbare Veränderung an der Klangqualität feststellen. Das ist nicht immer der Fall, wie die gut 100 Euro teureren Denon PerL Pro im Test zeigten. Allerdings darf man bei den Teufel Real Blue TWS 3 keine Wunderleistung hinsichtlich des ANC erwarten. Die Kopfhörer schaffen es zwar, die tiefen Töne herauszufiltern. Schrille Geräusche, Kindergeschrei oder quietschende Bremsen dringen aber doch deutlich durch. Zum Teufel, das geht besser! Für 150 Euro hätten wir hier deutlich mehr erwartet.

Der Klang der Teufel Real Blue TWS 3 ist gigantisch.

Der Transparenz-Modus hingegen arbeitet effektiver. Die Umgebungsgeräusche und Stimmen werden verstärkt. Schaltet man den Durchgang ein, klingt alles so, als hätte man gar keine Kopfhörer drin.

Akku und Case der Kopfhörer

Teufel versprich eine Akkulaufzeit von bis zu neun Stunden. Dafür muss man allerdings das ANC ausschalten. Wir haben im Test die Geräuschunterdrückung jedoch eingeschaltet und die Lautstärke halb aufgedreht. Nach rund fünf Stunden signalisierten die Teufel Real Blue TWS 3, dass sie mit Strom versorgt werden wollen, da ihnen gleich die Puste ausgeht. Wir gönnten ihnen und uns eine Pause und legten die Kopfhörer ins Case. Nach 90 Minuten waren sie wieder bei 100 Prozent. Sollte den Kopfhörern aber mal während einer laufenden Platte der Saft ausgehen und man möchte das Album noch gerne zu Ende hören, langt eine 17-minütige Pause. In dieser Zeit sorgt der Akku des Transportbehälters dafür, dass die Batterien der Kopfhörer so weit aufgeladen werden, dass man anschließend eine Stunde und 15 Minuten Musik hören kann – inklusive ANC.

Das Case der Teufel Real Blue TWS 3 ist schön und kompakt.

Im Case laden die Kopfhörer bis zu dreimal komplett auf und kommen somit auf eine Gesamtspieldauer von gut 20 Stunden. Erst im Anschluss muss auch der 400 mAh kleine Akku des Transportbehälters aufgeladen werden. Das kann man in der neuen TWS-3-Generation nicht nur per USB-C-Kabel, sondern auch via Qi – also kabellos – erledigen.

Das Case benötigt derweil 100 Minuten, ehe es von 0 auf 100 ist. Da per Qi weniger Strom fließt, dauert es eine viertel Stunde länger. Wer wissen will, wie viel Akku-Power die Kopfhörer-Schachtel noch hat, erfährt das wahlweise in der App oder anhand der vier Leuchtdioden auf der Vorderseite des Transportbehälters, wenn man ihn öffnet. Dieser ist übrigens hervorragend verarbeitet und optisch eine Augenweide. Zudem ist er schön handlich, sodass er in jede Hosentasche passt.

Kopfhörer für 150 Euro? Mit den Real Blue TWS 3 von Teufel macht man in Hinblick auf den Klang nichts falsch.

Und was können die Kopfhörer sonst noch?

Die Kopfhörer – nicht das Case – sind nach IPX4-Standard spritzwassergeschützt und damit resistent gegen Regen. Obacht: wasserdicht sind sie nicht. Aber: Man kann die Teufel Real Blue TWS 3 mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden und so etwa über ein Tablet Musik hören und Telefonate annehmen, die am Handy reinkommen. Zudem gibt es die Kopfhörer in gleich vier Farbvarianten. Schwarz, Weiß, Dunkelblau und Türkis.

Darüber hinaus wirbt Teufel mit insgesamt sechs Mikrofonen, von denen zwei mit Körperschallübertragung arbeiten. Bei Telefongesprächen sorgen sie dafür, dass man am anderen Ende der Leitung gut uns verständlich rüberkommt. Das zumindest ergab unser Test. Wer gerne Sprachnachrichten bei WhatsApp verschickt, sollte beim Einsprechen aber lieber auf die Mikrofone des Handys zurückgreifen. Die Qualität ist deutlich höher.

Teufel Real Blue TWS 3 im Test: Das Fazit

Die Teufel Real Blue TWS 3 sind mit 150 Euro zwar nicht günstig, überzeugen aber mit einem warmen und sattem Klang. Es macht unheimlich viel Spaß, mit den Kopfhörern Musik zu hören. Da vergisst man schon fast, dass das ANC nicht allererste Sahne ist. Die Akkulaufzeit ist ordentlich und das Case lässt sich jetzt auch kabellos aufladen. Apropos Case: Der Transportbehälter ist schön, kompakt und hochwertig verarbeitet.

Hinzu kommt, dass die Kopfhörer perfekt im Gehörgang sitzen und weder drücken noch herausfallen. Wem der von Werk aus warm abgestimmte Klang nicht passt, der kann in der Teufel-App im Equalizer Veränderungen am Sound vornehmen. Nicht nur das. In der Anwendung lassen sich auch die Touch-Befehle ändern.

Pro

Grandioser Klang

Perfekte Passform

Kleines, feines Case

Kabellos aufladbar

Contra

ANC nur so na ja

Transparenz-Modus könnte besser sein

SBC und AAC – mehr Codecs gibt’s nicht

