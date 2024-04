In-Ear-Kopfhörer: Das sind die aktuell 25 besten Modelle in allen Preisklassen

Ob von Hersteller mit viel Know-how wie JBL, Sennheiser oder Sony, die bereits lange im Kopfhörer-Markt umtriebig sind oder von Neulingen wie Apple und Samsung, die erst in jüngster Vergangenheit erste Modelle in den Handel gebracht haben: Die Stiftung Warentest hat 2023 und 2024 bisher insgesamt 95 Kopfhörer getestet. Davon entfallen 63 Tests auf die beliebten In-Ear-Modelle. Wir haben dieses und vergangenes Jahr bislang 46 Modelle getestet. Mit In-Ear-Kopfhörern unter anderem von den deutschen Soundexperten wie Beyerdynamic oder Teufel sind auch Fabrikate dabei, die die Stiftung Warentest nicht berücksichtigt hat. Hier geben wir dir einen Überblick und zeigen die besten Modelle.

Die besten In-Ear-Kopfhörer 2023 und 2024

Die Experten der Stiftung Warentest geben den meisten getesteten In-Ear-Modellen die Note „gut“. Überraschend: Kein Kopfhörer ist „sehr gut“. Zwischen dem erstplatzierten (Note: 1,7) und Kopfhörern, die ebenfalls mit der Note „gut“ abschneiden, gibt es dennoch Unterschiede. Denn während der Testsieger in der Unterkategorie „Ton“ die Note 1,5 (sehr gut) erhält, kommen ebenfalls „gute“ Modelle von JBL, Audio-Technica oder Beyerdynamic nicht über die Note „befriedigend“ hinaus.

→ Genialer Trick: So wird der Klang deiner Kopfhörer deutlich besser

Den Testern war aber nicht nur der Ton wichtig. Auch Tragekomfort und die Akkulaufzeit spielten eine wichtige Rolle – ebenso wie die Haltbarkeit und die möglicherweise enthaltenen Schadstoffe. Zusammen mit einem Test der aktiven Geräuschunterdrückung entstand die Gesamtnote. Und das sind die Top 25 In-Ear-Kopfhörer des Jahres 2023 und 2024 der Stiftung Warentest inklusive der Gesamtnote und dem aktuellen Preis.

Gut muss nicht teuer sein

Wie die Ergebnisse der Stiftung Warentest zeigen, muss man nicht unbedingt viel Geld ausgeben, um gute Kopfhörer zu bekommen. Statt rund 300 Euro für das teuerste Modell im Test, die Technics EAH-AZ80 oder die 270 Euro teuren Apple AirPods Pro, bekommt man bereits für 50 Euro „gute“ Kopfhörer. Auf ANC muss man dann aber verzichten.

Die Favoriten der Redaktion

Die Nothing Ear 2 liefern einen guten Sound uns sehen dabei noch vollkommen anders aus als andere In-Ear-Kopfhörer. Mit ihrem außergewöhnlichen Design und dem hervorragenden Klang haben sie aber auch ihren Preis. Doch schau sie dir am besten selbst einmal an. Einer unserer aktuellen Favoriten sind die Yamaha TW-E3C, die bei der Stiftung Warentest auf Platz 10 landen. Für derzeit nur 65 Euro bekommt man Kopfhörer mit detailliertem und wunderbarem Klang, der sich fein justieren lässt. Doch das ist noch längst nicht alles, wie unser Test der LinkBuds S zeigt. Spielt Geld keine Rolle, können wir die Beyerdynamic Free Byrd (hier im Test) oder die Sony WF-1000XM5 empfehlen, die auch bei der Stiftung Warentest ganz oben mitspielen.

Jetzt weiterlesen Die richtigen In-Ear-Kopfhörer finden: Diese 5 Dinge solltest du vor dem Kauf beachten