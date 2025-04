Jetzt zahlt es sich aus: Alte CDs sind jetzt tausende Euro wert

Ist die CD auf dem Markt der physischen Tonträger mit gut 16 Millionen verkauften Alben 2023 in Deutschland zwar immer noch marktführend, erleidet sie von Jahr zu Jahr schwere Verluste. Noch 2002 waren es rund 130 Millionen CDs, die die Deutschen kauften. Heute kaum vorstellbar: In den Jahren 1996 und 97 gingen weltweit mehr als eine Milliarde CDs jährlich über die Ladentheke. Doch die goldenen Zeiten sind längst vorbei, die CD seitdem auf dem absteigenden Ast. Dennoch besitzen viele auch heute noch das eine oder andere Musikalbum auf CD. Und das könnte sich jetzt auszahlen.

Diese CDs sind mehr als 2.000 Euro wert

Neben Büchern und Filmen auf DVD und Blu-ray gehören CDs zu den am häufigsten ge- und verkauften Produkten auf dem Second-Hand-Markt. Dabei werden viele Alben, auch jene, die Musikgeschichte geschrieben haben, für wenig Geld gehandelt. Doch immer wieder gibt es seltene CDs, die vor allem für Sammler wahre Raritäten sind und deutlich mehr Geld einbringen können. Aber welche sind das?

Was sich viele CD-Besitzer vermutlich schon gedacht haben: je seltener, desto wertvoller. CDs erreichen meist einen hohen Wert, wenn sie nur in kleiner Auflage auf den Markt kamen. Insbesondere Promo- oder Demo-CDs, Kleinstauflagen oder solche, die erst gar nicht auf den freien Markt kamen, werden immer wieder für viel Geld gehandelt. „Ein genauer Blick in die eigene CD-Sammlung kann sich lohnen“, erklärt das für An- und Verkauf von CDs spezialisierte Unternehmen aus Berlin, Momox. Denn möglicherweise hat man tatsächlich wertvolle CDs im Regal stehen. Doch wer steht auf der „Seltene CDs Liste“? Momox zeigt die Top 10 CDs, die derzeit zum Verkauf das meiste Geld einbringen.

Coil – Live Box: 6-CD-Box in der „beast box“-Edition. Wert: rund 2.800 Euro Bob Dylan – The 50th Anniversary Collection: 4-CD-Box. Wert: rund 2.300 Euro Heather Nova – South. Wert: rund 1.850 Euro Elvis Presley – The Complete Elvis Presley Masters: 30-CD-Box. Wert: rund 1.750 Euro Toru Takemitsu – Complete Takemitsu Edition. 58-CD-Box. Wert: rund 1.750 Euro The Grateful Dead – 30 Trips Around The Sun. 80-CD-Box. Wert: rund 1.670 Euro Pet Shop Boys – 5 Songs From Our History – Pop Art The Hits. Wert: gut 1.600 Euro Roger Waters – The Wall. Wert: knapp 1.600 Euro Wings – Wings 1971–73: 7-CD-Box. Wert: rund knapp 1.600 Euro Bob Dylan – The Cutting Edge 1965–1966: The Bootleg Series Vol. 12: Collector’s Edition: 18er-CD-Box + 9×7-Inch-Mono. Wert: rund knapp 1.500 Euro

So erfährst du, ob du einen CD-Schatz im Regal hast

Du besitzt keine dieser CDs? Vielleicht hast du aber einen anderen wertvollen Schatz in deinem CD-Regal. Das lässt sich relativ einfach herausfinden. Die Momox-App, die es für Android-Handys und das iPhone gibt, hat einen integrierten Scanner. Mit diesem kannst du den Barcode deiner CDs scannen und die App ermittelt den Wert und damit den Ankaufspreis. Bei vielen CDs dürfte der Preis, den der Second-Hand-Händler zahlt, unter einem Euro liegen. Vielleicht schlummert aber auch ein Schatz in deinem Schrank.

Übrigens: An dem Gerücht, dass CDs nach einigen Jahren nicht mehr zu gebrauchen sind, ist nichts dran – selbstgebrannte Exemplare ausgenommen. Bei optimaler Lagerung halten CDS im Grunde für immer. Wichtig ist: dunkel und bei ungefähr 20 Grad lagern.