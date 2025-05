Mit dem neuen Feature will Sonos dir den Alltag erleichtern. Insbesondere dann, wenn dein Gehör nicht mehr so gut ist, wie man es sich wünschen würde. Denn mit dem KI-Update sollen Dialoge in Filmen und Serien klarer verständlich werden – selbst bei komplexem Sound-Mixing oder lauten Hintergrundgeräuschen. Du kannst die Sprachklarheit über vier Stufen individuell anpassen, eine davon speziell für Menschen mit Hörverlust. Das Update ist komplett kostenlos – aber leider nur für die Premium-Soundbar Sonos Arc Ultra verfügbar.

Sprachverständlichkeit neu definiert

Das Problem: Dialoge in Filmen und Serien sind oft schwer verständlich – sei es durch fehlerhaftes Sound-Mixing, globale Akzente oder schlechte Raumakustik. Besonders für Menschen mit Hörverlust stellt dies eine große Herausforderung dar. Klassische Lösungen wie einfaches Erhöhen der Lautstärke helfen hier kaum weiter.

Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz kann die Sonos Arc Ultra nun Dialoge gezielt aus dem Center-Kanal extrahieren und deutlicher hervorheben. Das erfolgt, ohne den Gesamtklang zu beeinträchtigen. Maschinelles Lernen habe dabei geholfen, Sprache von anderen Klangelementen zu trennen und in Echtzeit zu optimieren. Die Sonos Arc Ultra soll immer genau dann Dialoge hervorheben, wenn es am nötigsten ist – ohne die Lautstärke unverhältnismäßig zu erhöhen.

Vier Stufen für individuelle Anpassung

Die Sprachverbesserung lässt sich über die Sonos-App in vier Stufen einstellen.

Low – Eine subtile Anpassung, die Dialoge betont, ohne das ursprüngliche Klangbild zu verändern.

Medium – Eine mittlere Verstärkung, die die Sprachklarheit verbessert und gleichzeitig eine harmonische Mischung der Hintergrundgeräusche ermöglicht.

High – Eine deutliche Verstärkung, bei der Dialoge klar im Vordergrund stehen, während andere Elemente im Mix reduziert werden.

Max – Die stärkste Einstellung, speziell für Menschen mit Hörverlust entwickelt. Hier steht die Sprachverständlichkeit absolut im Fokus, und der Dynamikbereich von Nicht-Sprachinhalten wird weiter kontrolliert.

Natürlich kannst du das Feature auch komplett ausschalten.



Ob und wann das Feature auch auf die anderen Sonos-Soundbars kommt, ist unklar. Zu vermuten ist aber, dass die Chipsätze in den anderen Sonos-Soundbars nicht ausreichen, um die KI-Berechnung in Echtzeit durchzuführen.

Sonos-KI-Feature im Praxis-Test

Doch wie gut ist das neue KI-Feature von Sonos? Wir haben es getestet und waren – auch ohne Probleme mit dem Gehör – überzeugt. Die KI schafft es, gerade bei vielen Hintergrundgeräuschen in Filmen und Serien, die Dialoge hervorzuheben. Bewusst ist der Unterschied dabei nur zu hören, wenn du gerade die Intensität umgestellt hast. Hast du dich erst einmal für eine Stufe entschieden, dann nimmst du die verstärkten Dialoge als angenehm, aber nicht übertrieben wahr.