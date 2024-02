Yamaha ist ein Pionier im Audio-Bereich. Der japanische Hersteller bietet Kopfhörer für deutlich unter 100 Euro an. Hat aber auch so etwas wie den Yamaha YH-5000SE im Repertoire, der rund 5.500 Euro kostet. Wir haben uns hier aber für eine günstige Variante entschieden, den Yamaha TW-E3C, den es aktuell bei Amazon für rund 65 Euro gibt. Auch, weil der Kopfhörer bei der Stiftung Warentest mit der Note 1,9 zur Top 10 gehört.

Tragekomfort und Bedienung der Kopfhörer

Yamaha hat die TW-E3C so konstruiert, wie In-Ear-Kopfhörer sein müssen. Sie gelangen tief in den Gehörgang, sitzen dort – mit den passenden Silikonpolstern – perfekt drin und rutschen auch nicht beim Laufen oder Kauen heraus. Die exzellente Passform sorgt auch dafür, dass es hinsichtlich des Sounds kaum zu Verlusten kommt. Das bedeutet: Die Silikonpolster isolieren so gut ab, dass man schon bei niedriger Lautstärke trotz fehlendem ANC Umgebungsgeräusche kaum wahrnimmt und der Klang zugleich direkter in die Hörschnecke gelangt.

Die Bedienung erfolgt über Touchflächen an beiden Kopfhörern und ist äußerst simpel sowie reaktionsschnell. Einmal antippen links und die Musik pausiert. Einmal antippen recht und man schaltet den sogenannten Ambient Sound, also eine Verstärkung der Umgebungsgeräusche, ein und aus. Was bei günstigen Kopfhörern des Öfteren nicht möglich ist: Die Lautstärke regulieren. Doch auch daran hat Yamaha bei den TW-E3C gedacht. Längeres Tippen und Halten der Touchflächen führt zur Anhebung oder Absenkung der Lautstärke.

Yamaha TW-E3C: Perfekte Passform

Sound: Yamaha kann es

Dass man bei Kopfhörern jenseits von 200 Euro einen guten Klag erwartet, ist völlig in Ordnung. Schließlich konzentrieren sich Hersteller darauf, ihre Spitzenmodelle so zu optimieren, dass sie in Bestenlisten möglichst weit oben auftauchen und in Tests gut abschneiden. Doch bei günstigen Modellen ist das nicht zwingend der Fall. Oftmals legt man hier Wert auf einen Airpods ähnlichen Look, der Menschen zum Kauf animieren soll. Doch einmal in die Ohren gesteckt und man ist vom Klang enttäuscht.

Der Klang der Kopfhörer ist warm und ausgewogen.

Nicht aber bei den Yamaha TW-E3C. Die knapp 70 Euro günstigen In-Ear-Kopfhörer überzeugen mit einem präzisen und warmen Klang, einem eigenen Charakter und vollem Bass. Und wem der Sound im Auslieferungszustand nicht zusagt, installiert einfach die Yamaha-App und wählt aus vorgefertigten Sound-Presets aus oder schiebt selbst an den Reglern des Equalizers herum. Es macht Spaß, mit den Kopfhörern Musik zu hören. Und: Yamaha zeigt, dass man auch einen günstigen Kopfhörer bauen kann, der in Bestenlisten ganz oben mitspielt.

Akkulaufzeit der Top-Kopfhörer

Auch hinsichtlich der Akkulaufzeit macht Yamaha bei den TW-E3C alles richtig. Den Kopfhörern geht erst nach neun Stunden Musikhören der Saft aus. Aufgetankt werden sie dann im Case, das weitere 15 Stunden Laufzeit im Repertoire hat. Eine Schnellladefunktion gibt es aber ebenso wenig wie die Möglichkeit, die Kopfhörer kabellos via Qi aufzuladen. Bei dem Preis war das aber zu erwarten und ist auch verschmerzbar. Auch deshalb, weil wohl niemand In-Ear-Kopfhörer neun Stunden am Stück in den Ohren hat.

→ Sind Kopfhörer mit Kabel immer noch besser als mit Bluetooth? Dieser Test zeigt es

Yamaha TW-E3C im Test: Das Fazit

Wer nach Kopfhörern sucht, die einen guten Klang liefern, eine lange Akkulaufzeit bieten und einen hohen Tragekomfort sowie eine perfekte Passform haben, der findet mit den Yamaha TW-E3C einen idealen Begleiter. Hinzu kommt, dass man den Kopfhörer schon für 65 Euro bekommt. Dass kein ANC an Bord ist, ist deshalb verschmerzbar, da die Silikonpolster gut abdichten. Umgebungsgeräusche werden somit zwar nicht so ideal abgeschirmt wie mit ANC, aber schon bei geringer Lautstärke nimmt man kaum noch etwas von Straßenlärm und Co. wahr.

Zudem sind die Kopfhörer gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt und schön kompakt – ebenso wie das Case im Übrigen. Da gibt es deutlich ausladendere Modelle. Der Yamaha TW-E3C ist also perfekt für alle, die viel Kopfhörer für wenig Geld haben wollen.