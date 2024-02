Der große Test: So gut sind Billig-Kopfhörer von Aldi, Amazon, MediaMarkt und Co.

Müssen es Kopfhörer von Sony, Bose oder Beyerdynamic jenseits von 200 Euro sein oder reichen für den Alltag auch Modelle für 20 Euro? Das wollten wir wissen und haben fünf Kopfhörer-Modelle von Aldi, Amazon Basics, MediaMarkt, Skullcandy und 1More getestet. Mit dabei ist neben vier In-Ear-Modellen auch ein On-Ear-Kopfhörer. Die Preise liegen zwischen 20 und rund 40 Euro. Ist das Geld hier gut angelegt oder spart man an der falschen Stelle?

Maginon In-Ear-Kopfhörer von Aldi (20 Euro)

Die In-Ear-Kopfhörer von Maginon, die es bei Aldi für rund 20 Euro gibt, sehen zwar wie Apple AirPods Pro aus, kosten aber nur einen Bruchteil des beliebten Modells. Doch Design ist nicht alles. Aldi verspricht: Dank Bluetooth 5.0 eine Reichweite von bis zu 15 Metern. Das heißt: Handy auf dem Tisch liegen lassen und in 15 Metern Entfernung immer noch Musik hören können. Praktisch, wenn man mal eben nach den Kindern schaut oder im Garten arbeitet. Doch die Realität sieht anders aus. Hinter einer Wand, einen Raum weiter, bricht die Verbindung ab. Und das ist nur der erste Kritikpunkt.

Die günstigen Kopfhörer halten nur 4 Stunden durch und müssen anschließend wieder für 2 Stunden ins Case. Für eine Schicht auf der Arbeit also nicht gerade geeignet. Und: Für 20 Euro kann man auch keine aktive Geräuschunterdrückung alias ANC erwarten. Zudem gibt es im Lieferumfang drei unterschiedlich große Silikonpolster. Das ist zwar nicht viel, aber sollte im Durchschnitt passen. Im Test zeigte sich: Egal, welche der drei Polster wir ausprobiert haben: Die Kopfhörer sitzen nie ideal im Gehörgang. Und dadurch büßt auch die Soundqualität ein. Im Allgemeinen ist der Klang recht dünn und kalt. Wer Bass mag, wird hier enttäuscht. An der Bedienung per Touch ist aber nichts auszusetzen.

Skullcandy Smokin‘ Buds (30 Euro)

Mit 28,50 Euro etwas teurer sind die Skullcandy Smokin‘ Buds. Die Kopfhörer gibt es wahlweise in Schwarz oder einem ungewöhnlichen Matcha-Grün. Und im Vergleich zu den Billig-Kopfhörern von Aldi machen sich die 8,50 Euro direkt bemerkbar. Zwar legt Skullcandy ebenfalls nur drei unterschiedlich große Ohrpolster dem Lieferumfang bei. Nach der Anprobe aber zeigt sich: Die Kopfhörer sitzen enorm gut, leicht und angenehm im Gehörgang. Daraus resultiert zwar kein überragender, aber doch überraschend guter Klang. Der Tiefbass macht sich hier aber ebenso rar.

Hinzu kommt: Die Kopfhörer sind gegen Spritzwasser und – für Sportler von Interesse – gegen Schweiß geschützt. Zudem halten die Skullcandy Smokin‘ Buds bis zu 8 Stunden durch, ehe man sie im Case wieder aufladen muss. Und noch ein Plus gegenüber dem Kopfhörer-Modell von Aldi: Die Smokin Buds‘ haben eine Schnellladefunktion. Das heißt: Nach 10 Minuten im Case kann man weitere 2 Stunden Musik hören.

Amazon Basics (22 Euro)

Während uns im Test bei den In-Ear-Kopfhöreren von Aldi und Skullcandy mal etwas mehr, mal etwas weniger, der Bass fehlte, ist er bei den Amazon Bascis Kopfhörern vom ersten Moment an da. Dafür fehlt es dem Klang an Mitten und Höhen, sodass der Sound etwas träge und matschig wirkt. Aufgrund ihrer Bauform sitzen die Amazon-Kopfhörer aber perfekt im Ohr und rutschen auch beim Laufen oder Kauen nicht heraus. Die Ohrpolster aus Silikon dichten so gut ab, dass man fast vergisst, dass die Kopfhörer gar kein ANC besitzen.

Zwar gibt Amazon eine Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden an. Das gelingt aber wohl nur, wenn man Musik enorm leise hört. Bei mittlerer Lautstärke kommt man eher auf die Hälfte der Herstellerangabe. Überdies haben die Kopfhörer keine berührungsempfindlichen Flächen, sondern physische Taster, über die man die Musik pausieren und fortsetzen sowie einen Sprachassistenten wie Siri oder den Google Assistant aufrufen kann. Lieder überspringen oder Lautstärke ändern geht also nur per Sprachbefehl.

1More PistonBuds Pro Q30: In-Ear-Kopfhörer mit ANC (42 Euro)

Die Kopfhörer von 1More haben uns in der Vergangenheit des Öfteren überrascht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist meist hervorragend und der Klang – auch bei günstigen Modellen – überdurchschnittlich gut. Die PistonBuds Pro Q30 gehören mit gut 40 Euro zu den günstigsten Modellen des chinesischen Herstellers. Und für diese Summe bieten sie allerhand Funktionen, nicht nur einen guten, warmen und von Bässen gezeichneten Klang.

Dazu gehört auch ein respektables ANC, eine automatische Pausierung der Musik, sobald man die Kopfhörer aus dem Gehörgang zieht und eine App, in der man allerhand Dinge einstellen und verändern kann. Hier gibt es beispielsweise einen Equalizer und die Belegung der Tipp-Befehle lässt sich verändern. Ebenso kann man zwischen dem ANC- und dem Transparenz-Modus wechseln. Und: Erst nach rund 7 Stunden Musikgenuss müssen die Kopfhörer zurück in ihr Case, um wieder aufgeladen zu werden. Dank Schnellladung reichen schon 10 Minuten, um anschließend 2 weitere Stunden Musik hören zu können.

On-Ear-Kopfhörer von MediaMarkt (20 Euro)

Die Bluetooth-Kopfhörer von ISY, der Eigenmarke von MediaMarkt und Saturn, sind wahlweise per Bluetooth oder Kabel schnell mit dem Handy verbunden. Die Bedienung ist mit den fünf Tastern am rechten Ohrhörer einfach und die Reaktionszeit ist hoch. Aber: Die Kopfhörer drücken und sind etwas zu eng. Die Verarbeitung ist nicht wirklich gut. Sie knarzen beim Verdrehen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die gummierte Beschichtung sich ab- und auflöst. Zudem bieten die Kopfhörer eine vergleichsweise geringe Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Lange Musiksessions sind aber nicht nur deshalb nicht drin.

Der Klang ist dumpf; Bass praktisch nicht vorhanden. Im Allgemeinen ist der Sound sehr unausgeglichen und es kommt keine Freude beim Musikhören auf. Auch dann nicht, wenn man das mitgelieferte Kabel anschließt, statt den Sound über Bluetooth laufen zu lassen. Lohnt sich der Kauf: Nein, absolut nicht. Die 20 Euro sind hier schlecht angelegt. Lieber etwas mehr ausgeben und zu einer wirklich guten Alternative wie den 1More SonoFlow SE greifen, die es bei Amazon schon für 45 Euro gibt. Sie bieten eine Laufzeit von bis zu 70 Stunden und überraschten uns auch beim Klang. Hier liest du in unserem Test, was die Over-Ear-Kopfhörer von 1More sonst noch bieten.

Fazit: Was taugen Billig-Kopfhörer?

Wer billig kauft, kauft zweimal. So heißt es jedenfalls oft. Das Credo greift aber nicht immer. Bei Kopfhörern ist so manches günstige und zugleich gute Modell dabei, wie unser Test etwa bei den Modellen von 1More oder Skullcandy zeigt. Aber: Zu billig sollten Kopfhörer trotzdem nicht sein. Denn dann muss man nicht nur auf Extras wie ANC, Funktionen wie eine Abschaltautomatik oder eine App-Anbindung, die viele Türen öffnet, verzichten. Doch, wenn das schon alles wäre.

Die günstigen Kopfhörer-Modelle von Aldi und MediaMarkt konnten uns im Test überhaupt nicht überzeugen. Ob mangelnde Qualität, schlechte Passform oder einfach nur miserabler Sound: Statt zu den ganz günstigen Kopfhörern von bekannten Marken wie Aldi oder MediaMarkt zu greifen, sollte man lieber ein paar wenige Euro mehr in die Hand nehmen und in einer eher unbekannte Marke investieren. Dabei müssen es nicht gleich 200 Euro oder mehr sein. Denn schon für 50 bis 100 Euro gibt es sowohl gute In-Ear- als auch Over-Ear-Kopfhörer, wie die folgenden beiden Listen zeigen:

