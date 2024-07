Neues von Samsung: Smartwatches, Kopfhörer und Foldables ab sofort erhältlich

Von vielen sind sie sehnsüchtig erwartet und nun liegen sie endlich in den Verkaufsregalen. Die neuen Samsung-Wearables Galaxy Watch 7 und Watch 7 Ultra kannst du dir ab sofort zulegen und auch die Galaxy Buds 3 – neue In-Ears des südkoreanischen Herstellers – sind mittlerweile erhältlich. Neu ist ebenso die Pro-Version der Galaxy Buds 3. Bis zum Versand der Pro-Variante musst du dich allerdings etwas gedulden, da es Produktionsprobleme mit den Kopfhörern gab. Du kannst sie jedoch trotzdem jetzt schon vorbestellen. Der Versand soll dann voraussichtlich zum 9. August erfolgen.

Galaxy Watch 7 (Ultra) – diese Varianten gibt es und das ist neu

Die neue Samsung Galaxy Watch 7 ist in drei Farben erhältlich: Green (Grün), Cream (Weiß) und Silver (Silber). Außerdem hast du jeweils die Wahl zwischen BT-Modellen, die sich lediglich per Bluetooth mit deinem Smartphone koppeln und LTE-Versionen, die sich auch ohne Handy mit dem Internet verbinden können. Obendrein kannst du dich je nach Handgelenk-Breite zwischen einem 40 und 44 mm Gehäuse entscheiden – das Armband ist beim größeren Modell ebenfalls etwas länger und dadurch auch für breitere Arme geeignet. Das günstigste Modell „BT 40 mm“ holst du dir bereits für 319 Euro und die LTE-Variante kostet dich 50 Euro Aufpreis. Die 44-mm-Modelle sind nochmal etwas kostspieliger.

Bei der Samsung Galaxy Watch 7 Ultra hast du hingegen etwas weniger Auswahl. Denn es gibt sie ausschließlich in einer LTE-Version sowie mit einem 47 mm großen Gehäuse. Bei den Farben musst du dich zwischen Titanium White (Weißes Armband), Titanium Gray (Oranges Armband) und Titanium Silver (Schwarzes Armband) entscheiden. In jeder Farbe kostet dich das Ultra-Modell 699 Euro.

In beiden Samsung-Smartwatches neu ist der verbesserte BioActive Sensor, der deine Gesundheit noch präziser überwachen können soll. Das Ultra-Modell verfügt zudem über weitere exklusive Funktionen wie eine Multisport-Kachel zur Verfolgung kombinierter Aktivitäten. Mehr Details zu den neuen Uhren findest du in unserem Hands-On.

Galaxy Buds 3 (Pro): Neue In-Ears von Samsung ab 179 Euro

Doch nicht nur die neuen smarten Armbanduhren sind ab sofort verfügbar, sondern auch die neuen In-Ears Galaxy Buds 3. Hier kannst du zwischen Weiß und Silber wählen und zahlst jeweils 179 Euro – übrigens versandkostenfrei bei MediaMarkt. Die kleinen Kopfhörer sollen einen sehr detaillierten Klang mit tiefen Bässen und klaren Höhen bieten. Ein AI-gestützter Algorithmus analysiert zudem live den Sound und passt ihn an deine individuelle Ohrform an, wodurch ein noch beeindruckenderes Hörerlebnis entstehen soll. ANC blendet darüber hinaus die Außenwelt aus und lässt dich komplett in die Musik eintauchen.

Samsung Galaxy Buds 3 im Ladecase

Bei den Samsung Galaxy Buds 3 Pro musst du dich zwar aufgrund der eingangs erwähnten Produktionsschwierigkeiten noch ein wenig gedulden. Details dazu erklären wir dir in diesem Artikel. Für 249 Euro kannst du die Pro-Kopfhörer in Weiß oder Silber aber dennoch jetzt schon vorbestellen.

Übrigens: Auch die neuen Foldables von Samsung – Galaxy Z Flip6 und Galaxy Z Fold6 – sind ab sofort erhältlich. Mit 256 GB Speicherplatz zahlst du bei MediaMarkt 1.199 Euro beziehungsweise 1.999 Euro für die neuen Smartphones mit faltbarem Display. Der neue smarte Galaxy Ring von Samsung ist jetzt ebenfalls verfügbar und kostet 449 Euro bei MediaMarkt. Was er kann, erklären wir in diesem Artikel.