Dieser ANC-Kopfhörer für nur 50 Euro imponiert mit grandiosem Klang

Mit dem 1More SonoFlow kam im vergangenen Jahr ein Kopfhörer auf den Markt, der nicht nur uns im Test überraschte, sondern auch Käufer, die das Modell in den Amazon-Rezensionen mit Lob überschütten. Für gerade einmal 70 bis 80 Euro, je nach Angebot, bekommt man einen Over-Ear-Kopfhörer, der in allen Kategorien gute bis sehr gute Ergebnisse erzielt. Ob Klang, Tragekomfort oder Akkulaufzeit: Es gibt kaum etwas zu bemängeln. Und auch das ANC ist ziemlich effektiv. Mit den SonoFlow SE bringt 1More eine etwas abgespeckte Version des beliebten Kopfhörers in den Handel. Doch hat der Hersteller an den richtigen Stellen den Rotstift angesetzt? Und bekommt man für nur 50 Euro einen wirklich guten Kopfhörer?

Steuerung und Design

Welche und wie viele Tasten benötigt man eigentlich an einem Kopfhörer, um Musik, Lautstärke und Co. zu steuern? Und ist eine berührungsempfindliche Fläche sinnvoll? Darüber haben wohl auch die Ingenieure bei 1More nachgedacht. Das Ergebnis: Ein Over-Ear-Kopfhörer ohne Touch-Bedienung und mit nur den essenziellen Tasten für die Bedienung. Lauter, leiser, Play und Pause, Lieder vor- und zurückspringen. Das langt im Normalfall. Und das erfüllen die SonoFlow SE. Zudem gibt es einen ANC-Taster, mit dem man zwischen Durchgangsmodus und Geräuschunterdrückung wählen oder beides einfach abschalten kann.

Die Steuerung ist damit simpel und gut. Hinzu kommt eine sehr hohe Reaktionszeit. Nachdem man Pause gedrückt hat, verstummt die Musik schneller als bei so manchem Top-Modell deutlich bekannterer Hersteller.

1More SonoFlow SE im Test

Kauft man heutzutage Over-Ear-Kopfhörer, ist ab einem gewissen Preis-Niveau ein Case dabei. Hiermit lässt sich das Lauschgerät etwa im Rucksack verstauen und ist beim Transport gut geschützt. 1More verzichtet bei den SonoFlow SE aber zugunsten des Preises auf ein Case. Auf eine angenehme Polsterung der Kopfhörer jedoch nicht.

Tragekomfort

Und so ist der Tragekomfort enorm hoch. Aber nicht nur die weichen und ohrenumschließenden Polster tragen dazu bei. Der verstellbare Bügel der 1More SonoFlow hat eine ganz besondere Spannung, die dafür sorgt, dass der Kopfhörer sowohl auf kleinen als auch auf großen Köpfen gut sitzt. Weder drücken sie, noch sitzen sie zu locker auf dem Kopf. Problemlos lässt sich so den gesamten Tag bei einer Schreibtischarbeit Musik hören.

1More SonoFlow SE im Test

Klang und ANC

Schon die günstigen 1More SonoFlow überraschten uns im Test mit dem Sound, den sie abgeliefert haben. Im Vergleich mit den Sennheiser Momentum 4 konnten wir zwar etwas weniger Details wahrnehmen und der Klang ist etwas enger und komprimierter. Doch das machte eine breitere und tiefere Bühne wett. Und so lautete das Fazit: „Es macht Spaß, mit dem Kopfhörer Musik zu hören.“ Das ist auch bei den 1More SonoFlow SE der Fall. Der Klang ist lebendig und der Bass kommt im richtigen Augenblick, ist nicht zu niederschmetternd und auch nicht zu weich. Höhen, Mitten und Tiefen sind ziemlich ausgewogen.

Und wem der Klang von vorneherein nicht zusagt, der kann in der 1More Music App die Regler des Equalizers hin- und herschieben und so noch etwas mehr Tiefen, Mitten und Höhen herauskitzeln. Oder man tippt sich durch die voreingestellten EQ-Profile.

1More SonoFlow SE im Test

Wer denkt, ein Over-Ear-Kopfhörer für 50 Euro dürfte kein wirklich gutes Active Noise Cancelling (ANC) haben, täuscht sich. Freilich kommen die 1More SonoFlow SE nicht an die grandiose Geräuschunterdrückung von Sonys oder Sennheisers Spitzenmodellen heran. Doch sie ist überraschend gut und effektiv. Die Kollegen im Büro lassen sich ebenso isolieren und nahezu stummschalten, wie Straßenlärm oder die Düsentriebwerke eines Flugzeugs.

Akkulaufzeit

Bis zu 70 Stunden sollen die 1More SonoFlow SE nach Angaben des Herstellers durchhalten, ehe man sie aufladen muss. Ganze 50 Stunden sollen es sein, wenn man das ANC einschaltet. Im Test zeigt sich: Die Werte sind nicht aus der Luft gegriffen. Nach einer fünftägigen Arbeitswoche mit 7 Stunden pro Tag mit Musik auf den Ohren waren die Kopfhörer noch längst nicht bereit fürs Ladekabel. Hinzu kommt eine Schnelllademöglichkeit. Sollte der leere Akku dazu führen, dass sich die Kopfhörer genau dann ausschalten, wenn man das neue Album seiner Lieblingsband hört, reichen 5 Minuten am Ladekabel, um das Album anschließend zu Ende zu hören. Mehr noch: Ganze 5 Stunden Musikgenuss sind im Anschluss drin.

Fazit

Gute Over-Ear-Kopfhörer für 50 Euro: geht das? Ja, es geht. 1More verzichtet bei den SonoFlow SE auf Schnickschnack wie eine automatische Abschaltung, wenn man die Kopfhörer längere Zeit nicht aufhat. Oder auf die Verbindung zu zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig. Und die Musik pausiert auch nicht, wenn man den Kopfhörer absetzt. Doch um ehrlich zu sein, sind diese Einsparungen kein großer Nachteil und jeder, der will, kann sich damit arrangieren. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gigantisch.

Überraschend gut ist der Klang, den man hier zu einem vergleichsweise niedrigen Preis bekommt. Und auch das ANC ist beeindruckend. Die enorm lange Akkulaufzeit und der hohe Tragekomfort sorgen dafür, dass die 1More SonoFlow SE ein Kauftipp für all diejenigen sind, die wenig Geld zur Verfügung haben, aber trotzdem gute Kopfhörer haben möchten.

