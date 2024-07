80 neue Videospiele: Wird Netflix zum Gaming-Giganten?

Netflix versucht schon seit einiger Zeit, den Durchbruch in der Gaming-Branche zu schaffen. Nicht zuletzt versuchte man mit einer Kollaboration mit Roblox, Serien- und Spielefans zu vereinen. Jetzt ist bekannt, dass Netflix an über 80 neuen Videospielen arbeitet. Wie kann das sein? Die Entwicklung eines Videospiels ist ein langwieriger, aufwendiger Prozess. Ein großes Studio, das zeitgleich an so vielen Spielen arbeitet, hat es noch nie gegeben. Kann das Konzept überhaupt funktionieren und was genau sind das für Videospiele, an denen Netflix gerade arbeitet?

Netflix Stories: Spiele für Superfans

In den Spielen, die Netflix entwickelt, dreht sich alles um die Serien- und Filmwelten des Streaming-Giganten. Die Spiele erschaffen also keine völlig neuen Universen, sondern schließen an bestehende Geschichten an und erweitern diese. Das könnte auch erklären, wie Netflix es schafft, an so vielen Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Immerhin ist das Erdenken einer Spielwelt für gewöhnlich ein großer Bestandteil der Spieleentwicklung.

Die Spiele legen ihren Fokus außerdem auf interaktives Storytelling. Sie erlauben es dir also, aktiv an den Geschichten teilzunehmen, die sich in deiner liebsten Serienwelt abspielen. Als Beispiel nennt Netflix das Spiel zur Serie „Emily in Paris“. Hier meisterst du als Emily die Herausforderungen des Berufs- und Liebeslebens in Paris. Zudem erkundest du bekannte Schauplätze der Serie und triffst bekannte Charaktere.

Wann kommen die Spiele raus?

Das Emily in Paris Videospiel soll im August 2024 erscheinen. Doch schon ab Juli sollen jeden Monat gleich mehrere neue Spiele im Stil der Netflix Stories erscheinen. Ob es sich bei den Spielen um liebevoll gestaltete Projekte, oder die Rückkehr von Shovelware handelt, lässt sich noch nicht sagen. Bei Shovelware handelt es sich um billig produzierte Spiele, die Quantität über Qualität stellen. Die schiere Anzahl der Spiele, an denen Netflix zurzeit arbeitet, lässt vermuten, dass die Projekte mit recht wenig Aufwand verbunden sind. Dennoch könnte Netflix Spielefans positiv überraschen und spannende, hochwertige Spiele auf den Markt bringen.

Die Spiele von Netflix sind aktuell hauptsächlich für mobile Geräte verfügbar. Mit einem Android oder iOS Gerät kannst du über die Netflix-App spielen, sofern du mit deinem Konto angemeldet bist. Das wird sich vermutlich auch mit den neuen Spielen nicht ändern.