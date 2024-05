Netflix hat in einem Blogpost ein neues Projekt vorgestellt, das auf den ersten Blick nichts mit Filmen und Serien zu tun hat. Schaut man jedoch genauer hin, dann erkennt man den Zusammenhang zwischen dem Streaming-Anbieter und einem neuen virtuellen Freizeitpark, der verrückter kaum sein könnte. Doch was steckt hinter Nextworld und was hat Roblox damit zu tun?

Nextworld von Netflix

Nextworld lässt sich am besten als virtueller Freizeitpark beschreiben. Ähnlich wie die Parks von Disney möchte Netflix an einem Ort zahlreiche Serien-Universen vereinen. Das gelingt dem Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Gaming-Giganten Roblox. Bei Nextworld handelt es sich nämlich um ein Roblox-Universum, in dem Fans ihre liebsten Serien des Anbieters wiederfinden. Du kannst in interaktiven Spielen tiefer in deine liebsten Serien eintauchen als je zuvor.

Dabei begegnest du den bekannten Charakteren, findest lustige Easter Eggs und spielst Spiele, die mit der jeweiligen Serie zu tun haben. Laut Netflix soll Nextworld zu einer Art digitalem Hub für das „Netflix-Universum“ werden. In deinem Streamship, welches eine Art persönliche Basis ist, kannst du verschiedene Social Features nutzen. Dazu gehört beispielsweise das Veranstalten einer Watchparty sowie das Anschauen täglichen Contents aus den verschiedenen Netflix-Universen. Spieler erhalten außerdem Zugang zu exklusiven Events wie Premieren.

Welche Serien gibt es?

Nextworld ist gerade erst an den Start gegangen. Dementsprechend ist die Auswahl an Serien, die du in Nextworld finden kannst, noch recht klein. Aktuell kannst du Stranger Things, One Piece und Rebel Moon erkunden. Des Weiteren sind „Is it Cake?“ und „Cobra Kai“ in Form von Minispielen verfügbar. So musst du beispielsweise in einem Minispiel erraten, ob die gezeigten Objekte echt sind, oder sich Kuchen darin versteckt.

Wie viele Serien du schlussendlich in Nextworld erkunden kannst, ist aktuell unklar. Vermutlich hängt die Zukunft des virtuellen Freizeitparks stark davon ab, wie viele Fans das Angebot nutzen. Gerade in den USA ist Roblox extrem beliebt, was viele Spieler bringen könnte. Dabei handelt es sich jedoch aktuell um reine Spekulation.