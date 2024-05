Ab Juli: Wer ablehnt, verliert sein Netflix-Konto

Noch vor wenigen Jahren war Netflix ein Zuschauer-Liebling. Damals war der größte Kritikpunkt, dass viele Serien nach nur einer Staffel eingestampft werden. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Aktuell scheint die Zufriedenheit mit dem Streaming-Anbieter auf dem bisherigen Tiefpunkt zu sein. Dieser Umstand lässt sich auf eine ganze Reihe unpopulärer Maßnahmen zurückführen, wie ein Verbot von Account-Sharing und die Einführung eines werbebasierten Abos, das jedoch lediglich einen Teil der gesamten Netflix-Videothek umfasst. Ganz zu schweigen von der inhaltlichen Kritik an den Werken und von mehrfachen Kostensteigerungen. Nun kündigt sich eine weitere Änderung an, die unzählige Bestandskunden betreffen wird: das günstige Basis-Abo ohne Werbung soll abgeschafft werden.

Ab Juli ist Schluss mit dem Basis-Abo ohne Werbung

Früher gehörte das Basis-Abo zu den beliebtesten bei Netflix. Für einen vergleichsweise niedrigen Preis von 7,99 Euro pro Monat erhielten Zuschauer Zugriff auf die gesamte Netflix-Videothek – wenngleich in niedriger Qualität. Dem Gegenüber stehen aktuell ein Standard-Abo für 13,99 Euro, ein Premium-Abo für 19,99 Euro sowie ein werbebasiertes Abonnement für 4,99 Euro. Das Basis-Abo können Interessierte mittlerweile hingegen nicht mehr auswählen. Doch das reicht Netflix nicht. Auch die Bestandskunden sollen zu einem lukrativeren Abo wechseln.

Um das Basis-Abo auszumerzen, hat Netflix den Preis kürzlich bereits von 7,99 auf 9,99 Euro angehoben. Doch das scheint dem Streaming-Anbieter nicht zu genügen. In einem Brief an seine Anleger schrieb das Unternehmen offen, dass Kunden mit Basis-Abo ohne Werbung zu einem der anderen Abos wechseln sollen. Die bereits erwähnte Preiserhöhung wird diesem Ziel augenscheinlich nicht ganz gerecht. Daher scheint Netflix nun damit begonnen zu haben, Bestandskunden schlichtweg zu kündigen. Das geht zumindest aus Nutzerberichten hervor, die US-Zuschauer auf Reddit veröffentlichten.

Demnach müssen Basis-Kunden bis zum 1. Juni zu einem der anderen Abonnements wechseln. Lehnen sie ab, kündigt Netflix das Abo zum 1. Juli automatisch. Der genaue Plan für Deutschland ist derweil noch nicht bekannt. Doch es ist wahrscheinlich, dass das US-Vorgehen zu einem späteren Zeitpunkt auch im hiesigen Markt umgesetzt wird. Im Anschluss könnte auch der Preis des werbebasierten Abonnements ansteigen. Davon gehen zumindest tausende Reddit-Nutzer aus.