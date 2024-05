E-Autos: Deutsches SUV stürmt an die Spitze

Volkswagen hat im April den Markt für E-Autos in Deutschland dominiert. Das geht aus neuen Zahlen hervor, die das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) vorgelegt hat. Demnach verkaufte sich im ersten Monat des zweiten Quartals kein Elektroauto häufiger als die auf einer Plattform stehenden SUV-Modelle VW ID.4 und VW ID.5. Und auch den zweiten Platz sicherte sich der Automobilkonzern aus Wolfsburg. Denn der VW ID.3 verkaufte sich ebenso stark. Das im bisherigen Jahresverlauf vielfach nachgefragte Tesla Model Y hat es hingegen nur auf den sechsten Platz geschafft.

Zwei Kompakt-SUV fahren in die Top 10

Interessant ist aber auch noch eine ganz andere Beobachtung: Dem chinesischen Autobauer Geely ist es nämlich mit gleich zwei Modellen gelungen, in die Top 10 zu gelangen. Zum einen mit dem Volvo EX30, andererseits mit Smart #1. Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um kompakte SUV-Modelle, die auf der identischen Plattform stehen und im Vergleich zu so manch anderem Stromer einen eher erschwinglichen Preis vorweisen können.

Beliebteste E-Autos in Deutschland im April 2024

Blickt man auf die im bisherigen Jahresverlauf beliebtesten E-Autos, zeichnet sich aber ein etwas anderes Bild. Dann ist nämlich das Tesla Model Y das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Erst mit weitem Abstand folgen der Volkswagen ID.4 / ID.5 und der Skoda Enyaq auf den weiteren Plätzen. Der VW ID.3 liegt nach eher mäßigen Verkaufszahlen zu Beginn des Jahres nur auf dem fünften Platz. Gar nicht mehr in den Top 10 zu finden ist das Tesla Model 3, dessen Nachfrage in den vergangenen Monaten immer mehr zurückgegangen ist.

Beliebteste E-Autos in Deutschland von Januar bis April 2024

Tesla Model Y (12.147 Neuzulassungen) Volkswagen ID.4 / Volkswagen ID.5 (7.460) Skoda Enyaq (5.391) Audi Q4 e-tron (4.612) Volkswagen ID.3 (4.557) Mercedes EQA (3.735) BMW i4 (3.486) BMW iX1 (3.168) Mercedes EQE (3.144) Cupra Born (3.112)

Tesla und Volkswagen teilen sich die Marktführerschaft

Am Gesamtmarkt liegen Tesla und Volkswagen gemeinsam mit einem Marktanteil von jeweils 13,2 Prozent an der Spitze. Auf den weiteren Plätzen folgen mit BMW (10,4 Prozent), Mercedes (9,8 Prozent) und Audi (7,1 Prozent) drei weitere deutsche Hersteller. Ebenfalls beliebt waren im Jahr 2024 bisher die E-Autos von Smart (4,9 Prozent), Skoda (4,9 Prozent), Hyundai (4,8 Prozent), Volvo (4,4 Prozent) und MG Roewe (3,6 Prozent).

Übrigens: In Summe hat sich der E-Auto-Markt im April wieder rückläufig entwickelt. Es wurden nur 29.668 E-Autos neu zugelassen. Im März dieses Jahres waren es noch mehr als 31.000 Neuzulassungen. Zum Vergleich: In Summe registrierte das KBA im vergangenen Monat 243.102 Pkw-Neuzulassungen. Der Anteil der E-Autos am Gesamtmarkt machte somit nur 12,2 Prozent aus.