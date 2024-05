Mit der Verabschiedung des Solarpaket I im April scheinen Balkonkraftwerke ein neues Allzeithoch an Interesse auf sich zu ziehen. Dafür dürfte vor allem die Klarheit darüber gesorgt haben, dass Anlagen nun mit einer höheren Wechselrichterleistung und Modulleistung ans Netz gehen dürfen. Zusätzlich sind umständliche, bürokratische Hürden mit den neuen Regelungen entfallen. Einige Fragen wie der neue VDE-Entwurf bleiben noch offen, das scheint der aufkommenden Beliebtheit der Mini-PV-Anlagen jedoch nicht zu schaden.

Solarpaket I beflügelt Interesse an Balkonkraftwerken

Laut einer kürzlichen Auswertung von Preisvergleichsplattformen erlangen Balkonkraftwerke wieder neue Beliebtheit. Im April 2024 stieg das Interesse an den Steckersolargeräten im Vergleich zum Monat März bereits um 28 Prozent an. Insgesamt hat die Nachfrage nach PV-Anlagen zugenommen, seit der Ukrainekrieg 2022 begann. Die größte Nachfrage sahen wir jedoch März 2023 im vergangenen Jahr, als der Andrang auf Balkonkraftwerke sein bisheriges Allzeithoch erreichte. Die Energiekrise beflügelte den Hype um die kleinen Mini-PV-Anlagen, mit denen praktisch jeder Haushalt imstande war, sich seinen eigenen Strom herzustellen. In Zeiten, in denen die Strompreise besonders hoch ausfielen, standen sie für ein Stück Abhängigkeit und Preissicherheit, auf die die Menschen setzten. Einige Monate später entfiel die Mehrwertsteuer auf PV-Anlagen und dazugehörige Komponenten wie Stromspeicher, was die Anschaffung zusätzlich vergünstigte.

Mit sinkenden Strompreisen nahm auch das Interesse nach den Anlagen wieder ab. Verglichen mit dem Jahr 2022 bleibt die Nachfrage dennoch hoch. Jetzt scheint es, als könnte das frisch verabschiedete Solarpaket I einen erneuten Boom nach Balkonkraftwerken auslösen. Verantwortlich dafür dürfte nun vor allem sein, dass die Menschen endlich teilweise Klarheit darüber erhalten haben, was künftig zulässig sein wird. In den vergangenen Monaten warben Unternehmen immer mehr mit updatefähigen Wechselrichtern, die von 600 auf 800 Watt gesteigert werden können. Dazu fanden sich unterschiedlichste Kombinationen in Anzahl und Leistung an gelieferten Solarmodulen. Einige Anbieter gingen sogar so weit, regelrechte Komplettsets aus Balkonkraftwerken und passenden Speicheranlagen zu schnüren. Bei vielen dieser Anlagen blieb jedoch lange Zeit unklar, wie viele davon nach neuen Regelungen noch als Balkonkraftwerk zulässig sein würden. Mit der großzügigen Auswahl an Sets auf dem Markt sind die Übergänge zwischen Balkonkraftwerken und kleinen PV-Anlagen regelrecht fließend.

Günstigere Steckersolargeräte und wachsendes Angebot

Ebenfalls verantwortlich für das zunehmende Interesse an Steckersolargeräten dürften die gesunkenen Preise sein. Musstest du im April 2022 noch durchschnittlich 1.007 Euro für ein Balkonkraftwerk zahlen, sind die Preise im April 2024 bereits auf 712 Euro gesunken. Dadurch sind die Mini-PV-Anlagen jetzt wesentlich erschwinglicher als vor 2 Jahren. Dass zusätzlich durch das Solarpaket I sämtliche bürokratischen Hürden rund um die Anmeldung der Steckersolargeräte gesunken sind, sind die Zeiten zum Kauf ideal.

Abhängig von der Größe deines Balkonkraftwerkes und dessen Aufstellort kann sich der Kauf schon innerhalb von drei bis fünf Jahren amortisieren. Insbesondere, wenn du das Glück hast, in einem der Bundesländer zu leben, dass den Kauf einer PV-Anlage aktiv fördert. Zahlreiche Bundesländer haben in den vergangenen Monate eigene Förderprogramme für die Anlagen bereitgestellt. Gleichzeitig wächst auch das Angebot an Balkonkraftwerken auf dem Markt stetig. Fand man im Jahr 2022 im Schnitt noch 37 Balkonkraftwerke bei idealo, erhöhte sich diese Summe schon im Jahr 2023 auf stolze 785. Im ersten Quartal dieses Jahres kamen sogar durchschnittlich 1.162 Angebote zusammen, rund anderthalbmal so viele wie noch im Vorjahr.