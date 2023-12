Die schlechtesten Videospiele des Jahres: Gollum war nur der Anfang

Jeder Gamer mag gute Videospiele, so viel ist klar. Schlechte Videospiele gehen oftmals in der Menge verloren, ohne viel Aufsehen zu erregen. Immer mal wieder veröffentlicht ein Studio jedoch ein Videospiel, das so schlecht ist, dass es zu einer Internet-Sensation wird. Im Jahr 2023 wurden gleich mehrere Spiele dieser Art veröffentlicht. Wir fassen für dich zusammen und werfen einen Blick auf die schlechtesten Spiele des Jahres, die Ataris E.T. Konkurrenz machen.

The Lord of the Rings: Gollum

Wenn bereits das Konzept eines Videospiels für Skepsis bei Spielern sorgt, dann ist das kein gutes Zeichen. Der Fall von Gollum bestätigt dies, denn noch vor der Veröffentlichung des Spiels waren zahlreiche Gamer nicht von der Idee überzeugt. Gollum ist ein bekannter Charakter, keine Frage, doch die wenigsten können sich mit der verabscheuenswerten Figur identifizieren, oder wollen sich mehr mit ihm auseinandersetzen. Dennoch setzte das Spiel genau dies voraus. Denn in Gollum dreht sich, wie der Name es bereits impliziert, alles um Gollum.

Es ist deine Aufgabe, Gollum aus der Gefangenschaft der Orks zu befreien. Viele Spieler merkten jedoch schnell, dass sie nichts dazu motivierte. Denn warum sollte man einem Charakter helfen, dessen Erfolg man überhaupt nicht herbeiführen möchte? Das Team hinter Gollum versuchte, eine spannende Geschichte zu erzählen. In manchen Teilen mag ihnen das auch gelungen sein, doch bereits mit der Auswahl des Hauptcharakters war für viele klar, dass dieses Spiel scheitern wird.

Gollum ist das schlechteste Videospiel des Jahres 2023.

Rechnet man nun noch schlechte Performance, zahlreiche Bugs und einen Preis von satten 60 Euro mit ein, dann ist klar, warum Gollum das meistgehasste Spiel des Jahres wurde. Das Spiel bedient sich eines beliebten Franchises, schafft es jedoch nicht, dem gerecht zu werden. Die Veröffentlichung von Gollum war so verheerend, dass sie die Auflösung des Entwicklerteams nach sich zog.

Skull Island: Rise of Kong

Nicht nur der Herr der Ringe wurde in diesem Jahr von einem schlechten Videospiel befleckt. Kong erzählt die Geschichte des jungen Affen, nachdem er seine Eltern verloren hat. Das Spiel erzählt jedoch nicht viel, denn anders als Gollum scheint Kong es gar nicht erst zu versuchen, eine überzeugende Geschichte zu erzählen. Auch der Rest des Spiels lässt zu wünschen übrig und ist im besten Fall langweilig, meistens jedoch schlichtweg kaum spielbar.

Das Spiel fühlt sich an wie Shovelware aus dem Jahr 2010. Grafisch kann es nicht beeindrucken und das Gameplay ist klobig und unintuitiv. Bei einem Preis von 40 Euro ist im Jahr 2023 eindeutig mehr zu erwarten. Glücklicherweise sorgte Kong für weit weniger Aufsehen als beispielsweise Gollum, was bedeutet, dass weniger Spieler hier ihr Geld verschwendet haben.

Skull Island: Rise of Kong ist erstaunlich schrecklich.

The Day Before

Lange Zeit gingen Spieler davon aus, dass The Day Before ein reiner Scam ist. Mittlerweile ist das Spiel veröffentlicht worden und viele wünschen sich, es wäre wirklich nur ein Scam gewesen. Das Problem mit The Day Before ist, dass das Spiel schlicht und einfach schlecht ist. Über Jahre hinweg bauten die Entwickler Erwartungen auf, versprachen ein Spiel, wie kein anderes. Die Veröffentlichung war für viele dementsprechend mehr als nur enttäuschend.

The Day Before ist nämlich nicht das, was Spielern versprochen wurde. Das Spiel ist unfertig, schlecht durchdacht und langweilig. Das gesamte Konzept des Spiels ergibt zudem wenig Sinn. So kämpfen Spieler beispielsweise gegeneinander, obwohl alle der gleichen Kolonie angehören, in der sie gemeinsam um ihr Überleben kämpfen. Von den einst versprochenen Zombie-Horden ist keine Spur zu finden, nur wenige Gebäude der Stadt lassen sich überhaupt betreten und das Dröhnen von Alarmanlagen begleitet Spieler konstant. Aus dem einst so heiß ersehnten Zombie-Survival Game wurde ein riesiger Fehlschlag. Auch das Studio hinter diesem Spiel fand mit dem Release sein Ende.

Eine solche Szene wirst du im Spiel nicht finden.

Schlechte Spiele des Jahres 2023

Die drei oben genannten Spiele sind die schlechtesten des Jahres. Das bedeutet aber nicht, dass andere Spiele ohne Kritik davonkommen. 2023 hatte noch viele weitere schlechte Spiele auf Lager, die wir an dieser Stelle ebenfalls erwähnen wollen.

Call of Duty: Modern Warfare 3

Redfall

Wanted: Dead

EA Sports FC 24

The Walking Dead: Destinies

Mortal Kombat 1 (Switch)

Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance

Welche Spiele waren deiner Meinung nach die schlechtesten des Jahres? Hast du dieses Jahr ein Videospiel zurückerstatten lassen? Lass uns gern einen Kommentar da, welches dein verhasstestes Spiel des Jahres ist und warum du dich darüber aufregen kannst.