Star Wars Fans aufgepasst: Neue Games angekündigt

Respawn ist das Entwicklerstudio hinter Titanfall, aber auch Apex Legends und den „Star Wars: Jedi“-Spielen. Vor kurzem wurde das Team von Electronic Arts übernommen. Der CEO von EA, Andrew Wilson, äußerte sich nun bei der Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference zu künftigen Projekten des Studios und gerade Star Wars-Fans haben Grund, sich zu freuen.

Pläne für Star Wars Jedi-Spiel

Nachdem Star Wars Jedi: Survivor und Star Wars Jedi: Fallen Order Gamer auf der ganzen Welt begeistern konnten, denkt das Studio selbstverständlich darüber nach, wie es mit dem Franchise weitergeht. In seinem Statement lobte Wilson explizit die Teams, die für Apex Legends und die Jedi-Spiele verantwortlich sind. Er hob hervor, wie viel Wert das Entwicklerteam für EA und auch für Spieler hat. Aus diesen Aussagen kann geschlossen werden, dass EA daran interessiert ist, die beiden Franchises auch in Zukunft weiter auszubauen.

Bestätigt wurde dies auch noch einmal von Stig Asmussen, dem Direktor der Star Wars Jedi-Reihe. Er gab bekannt, dass man darauf hofft, die Jedi-Spiele zu einer Trilogie zu machen. Respawn stellt dazu aktuell neue Entwickler ein, die das Team bei der Entwicklung eines dritten Jedi-Spiels unterstützen sollen. Allerdings ist das noch längst nicht alles, auf das sich Fans der Star Wars-Spiele von Respawn freuen können.

Weitere Spiele sind in Entwicklung

Respawn arbeitet nicht nur an einem dritten Star Wars Jedi-Spiel. Man möchte die Kooperation mit LucasArts scheinbar auch außerhalb der Jedi-Domain vertiefen. Dazu arbeitet das Studio aktuell an mindestens zwei weiteren Star Wars-Spielen. Die beiden Spiele befinden sich intern in Entwicklung. Eines davon soll ein FPS-Game sein, das gemeinsam mit Peter Hirschmann, einem ehemaligen LucasArts Veteran entwickelt wird. Hirschmann war bereits unter anderem an den Medal of Honor-Spielen beteiligt.

Das zweite bekannte Spiel geht in eine andere Richtung. Es soll sich dabei um ein Strategie-Spiel handeln, das in Zusammenarbeit mit Bit Reactor, einem neuen Studio, entwickelt wird. Das Studio mag zwar neu sein, doch auch an dieser Entwicklung sind Veteranen aus anderen großen Projekten beteiligt. Sie waren zuvor für Firaxis Game tätig. Das Studio arbeitete unter anderem an Projekten wie XCOM und Civilization.