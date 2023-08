Genshin Impact Entwickler versuchen etwas ganz Neues: Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero ist ein neues Projekt von Hoyoverse, dem Entwickler von Genshin Impact und Honkai Star Rail. In mancher Hinsicht ist auch das neue Spiel den anderen recht ähnlich, doch einige Aspekte gehen in eine völlig neue und unerwartete Richtung. So beispielsweise das Setting, das sich stark von Genshin und Star Rail unterscheidet.

Was ist Zenless Zone Zero?

Zenless Zone Zero ist ein von Hoyoverse entwickeltes Gacha-Game. In Gacha-Games dreht sich viel um die Charaktere, denen du im Laufe des Spiels begegnest. Spieler von Genshin Impact sind bereits mit dem Prinzip vertraut. Ein Ziel des Spiels ist es somit, möglichst viele Charaktere freizuschalten. Dazu gibt es Banner, die regelmäßig wechseln und Spielern die Möglichkeit geben, ihren Wunsch-Charakter zu erhalten. Ob du deinen gewünschten Charakter wirklich erhältst, ist letzten Endes jedoch dem Zufall überlassen.

Allerdings steckt noch viel mehr hinter Zenless Zone Zero. Ähnlich wie auch Genshin Impact hat das Spiel neben den Charakteren noch eine spannende Story, Kämpfe und mehr zu bieten. Besonders das Setting des Spiels stellt einen starken Kontrast zu vorherigen Spielen von Hoyoverse dar. Sowohl Genshin Impact als auch Star Rail bewegen sich im Fantasy-Genre. Zenless Zone Zero bricht mit diesem Trend.

Eine Welt nach dem Ende

Zenless Zone Zero spielt in einer postapokalyptischen urbanen Welt. Die fiktive Stadt, welche bereits in Trailern gezeigt wurde, trägt den Namen New Eridu und scheint an japanische Metropolen wie Tokio angelehnt zu sein. Die Stadt selbst ist sicher und heißt dich freudig willkommen, doch die Hollows sind eine ganz andere Geschichte.

Bei den Hollows in New Eridu handelt es sich um gefährliche Areale, in denen schreckliche Mutanten und andere Gefahren lauern. Verirrst du dich in den Hollows, dann wirst du selbst zum Mutanten. Doch New Eridu hat eine Technologie erfunden, dank der die Hollows sicher und gar nützlich sind. Aber kann man dieser Technologie einfach so trauen, oder ist sie zu gut, um wahr zu sein?

In Zenless Zone Zero kannst du dich auf rasante Kämpfe und eine spannende Story freuen. Die Charaktere sind mit mächtigen Schusswaffen ausgestattet, die dir dabei helfen, die Hollows zu erkunden.

Wann kommt das Spiel raus?

Ein genaues Veröffentlichungsdatum zu Zenless Zone Zero ist noch nicht bekannt. In einem Trailer, der auf der Gamescom 2023 gezeigt wurde, konnte jedoch die Jahreszahl 2023 gesehen werden. Ob dies bedeutet, dass ein baldiger Release in Aussicht ist, ist bisher nicht klar. Allerdings hat schon eine Beta stattgefunden, was nahe legt, dass sich das Spiel bereits an einem späten Punkt der Entwicklung befindet.