Assassin’s Creed Jade: So gut kann ein Handy-Spiel wirklich sein

Assassin’s Creed Jade, welches bis vor Kurzem noch als „Assassin’s Creed Codename Jade“ bekannt war, ist endlich aus dem Schatten getreten. Auf der Gamescom 2023 wurde der offizielle Name des Spiels offenbart und wir hatten die Möglichkeit, das Spiel schon vorab zu spielen. Es handelt sich hierbei um ein Handy-Spiel, doch das sollte dich keineswegs abschrecken. Was wir bisher gesehen haben, hat uns vollends überzeugen können.

Assassin’s Creed Jade: Ein echtes AC-Spiel

Besonders überzeugt hat uns, dass es sich bei Assassin’s Creed Jade nicht etwa um einen Ableger handelt, der nur entfernt etwas mit Assassin’s Creed zu tun hat. Stattdessen ist Jade ein echtes AC-Spiel, wie man es von einem Hauptspiel erwarten würde. Die Story entfaltet sich in China, auf den ersten Blick ein fantastisches Setting für ein AC-Spiel.

Um das Ganze zeitlich etwas einzuordnen: Du reist 2.000 Jahre in die Vergangenheit, in ein China, das erstmals vereint ist. Die Zeit der Qin Dynastie ist von einem großen Umbruch geprägt, unter anderem die Chinesische Mauer wurde zu dieser Zeit erbaut. Als Spieler tauchst du in diese Zeit ein und entdeckst Geheimnisse und Verschwörungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Assassin’s Creed Jade im Test

Intuitive Steuerung

Assassin’s Creed Jade ist ein Handyspiel. Oft heißt das, dass die Steuerung des Spiels unter dem Format leidet und Funktionalität verloren geht. Jade hat dieses Problem allerdings lösen können und die Steuerung ist erstaunlich intuitiv und funktioniert auch auf kleineren Handys sehr gut. Auch an Funktionalität fehlt es nicht. Es handelt sich bei AC Jade um ein Open-World Game, in dem du deinen eigenen Weg durch die Welt findest. Wie du auf diesem Weg mit Feinden fertig wirst und Hindernisse überwindest, ist ganz dir überlassen.

Wie in anderen Assassin’s Creed Spielen kannst du dir aussuchen, ob du Feinde lieber still und heimlich erledigst, oder dich in einen offenen Kampf begibst. Das Spiel schreibt dir nichts vor. Dank der guten Steuerung funktionieren sowohl das Schleichen, als auch Parkour sehr gut. Kämpfe sind trotz der etwas vereinfachten Steuerung spannend und abwechslungsreich.

Grafische Gestaltung

Bei der grafischen Gestaltung von Assassin’s Creed Jade wurde nicht an Mühe gespart. Das Spiel läuft flüssig und sieht dabei auch noch echt gut aus. Die Spielwelt steckt voller Details, steht man auf einem Berg, dann bietet sich einem ein beeindruckender Ausblick auf die riesige Map. Die Buttons zur Steuerung lenken nicht zu sehr ab und bereits nach kurzer Zeit blendet man sie fast vollständig aus.

Die Spielwelt von AC Jade ist wunderschön.

Das Menü sieht ansprechend aus und das Design der Waffen und Outfits wirkt hochwertig. Auch die Gestaltung der Charaktere kann überzeugen. Zum ersten Mal in einem Assassin’s Creed Spiel kannst du deinen Charakter zudem völlig an deine Wünsche anpassen. Du kannst nicht nur zwischen zwei Geschlechtern wählen, sondern auch Frisur, Gesichtsform und mehr anpassen.

Fazit zu Assassin’s Creed Jade

Insgesamt konnte uns Assassin’s Creed Jade vollends überzeugen. Es handelt sich hierbei um eines der wenigen Handyspiele, das sich nicht wie eine schlechtere Version des Originals anfühlt. Tatsächlich fühlt sich Jade an, als würde man ein AC-Hauptspiel spielen, nur eben am Handy. Natürlich kann das Spiel nicht in jeder Hinsicht mit einem Konsolen- oder PC-Spiel mithalten, doch es nutzt das Smartphone als Format vollends aus und zeigt, wie gut Handyspiele wirklich sein können.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. Assassin’s Creed Jade soll sowohl für iOS, als auch für Android-Geräte erscheinen. Im Interview wurde uns gesagt, dass das Spiel kostenlos angeboten werden soll und sowohl alleine als auch im Co-Op Modus gespielt werden kann. Einen Einblick in den Co-Op Modus konnten wir allerdings nicht erhaschen.