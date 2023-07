Assassin’s Creed: Black Flag Remake und 11 neue Spiele?

Laut Insider Gaming arbeitet Ubisoft aktuell fleißig an neuen Assassin’s Creed Spielen. Erst vor kurzem kamen Gerüchte ans Licht, laut denen das Studio das Entwicklerteam hinter den beliebten Spielen erweitert hätte. Sollte Ubisoft tatsächlich an so vielen Spielen arbeiten, wie Insider Gaming berichtet, dann ist eine Vergrößerung des Teams mehr als notwendig.

Elf neue Spiele

Schon am 12. Oktober 2023 soll Assassin’s Creed Mirage auf den Markt kommen. Es handelt sich dabei um das neueste Hauptspiel der beliebten Spielreihe. Allerdings berichtet Insider Gaming, dass Mirage nur eines von insgesamt elf Spielen ist, an denen Ubisoft aktuell arbeitet. Zwar sind die einzelnen Spiele von Grund auf verschieden, doch eines vereint sie: Alle spielen im beliebten Assassin’s Creed Universum.

Neben Assassin’s Creed Mirage befinden sich noch drei weitere Titel aktuell in der Entwicklung. Es handelt sich dabei um AC Nexus, AC Codename Jade und AC Codename Red. Assassin’s Creed Nexus ist ein VR-Spiel und bereits jetzt wird über einen möglichen Nachfolger geredet. Des Weiteren befinden sich Codename Hexe und Codename Invictus in der Vorproduktion.

Drei weitere Spiele mit den Codenamen Nebula, Raid und Echoes befinden sich in der Phase der Konzeptfindung. Raid und Nebula sollen dabei zu Multiplayer-Spielen werden. Mehr ist über die drei Spiele zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht bekannt. Bei einem der aufgelisteten Spiele, Codename Jade, soll es sich zudem um ein Smartphone-Spiel handeln.

Assassin’s Creed Black Flag Remake

Assassin’s Creed Black Flag gehört zu den Verkaufs-stärksten AC-Spielen aller Zeiten. Das Spiel erzählt die Geschichte von Edward Kenway, einem furchterregenden Captain, der zur Zeit der Piraten die Meere besegelt. Auf seiner Reise trifft er auf legendäre Piraten wie Blackbeard, Calico Jack und Benjamin Hornigold.

Könnte Assassin’s Creed Black Flag ein Remake bekommen?

Das Spiel erfreut sich durchweg positiver Rezensionen und gilt für viele als das beste Assassin’s Creed Spiel überhaupt. Einigen Gerüchten zufolge arbeitet Ubisoft nun an einem Remake. Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, dann könnte für viele Fans ein Traum in Erfüllung gehen. Dies trifft allerdings nur unter der Voraussetzung zu, dass Ubisoft es schafft, dem Spiel in einem Remake gerecht zu werden.