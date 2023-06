Top-bewertetes PC-Spiel nur für kurze Zeit kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell „The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos“. Das Angebot läuft noch bis zum 6. Juli um 17:00 Uhr. Um dir die Spiele kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store, den du dir jederzeit erstellen kannst. Jede Woche gibt es hier großartige Spiele, die Epic kostenlos anbietet.

Jetzt kostenlos: „The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos“

Seit dem 29. Juni kannst du dir „The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos“ kostenlos herunterladen. Üblicherweise bringt das Spiel knapp 35 Euro auf die Preiswaage, doch die Kosten scheinen Spieler auch sonst keineswegs zu entmutigen. Denn bei Steam überzeugt das Spiel mit stolzen 88 Prozent bei den positiven Rezensionen. Und auch im Epic Games Store wirkt die Wertung von 4,7 Sternen äußerst überzeugend. Doch worum geht es in dem Spiel überhaupt?

Das taktische Abenteuer-RPG des Entwicklers Artefacts Studio wurde Ende 2020 veröffentlicht und befasst sich mit der Reise eines Teams ungewöhnlicher Helden, das du selbstverständlich anführst. Das Spiel wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet und entführt Gamer in eine atmosphärische Fantasy-Welt. Doch das ist nur einer der beiden Pfeiler von The Dungeon Of Naheulbeuk. Denn das Game nimmt sich selbst nicht ernst und überzeugt daher mit viel Humor, Überraschungen und witzigen Begegnungen. Was seinerseits kaum überrascht, denn das Naheulbeuk-Universum begann als eine Audio-Comedy-Serie des französischen Autors John Lang. Genauere Details verrät der Trailer:

Bald im Epic Games Store Angebot: „Grime“

In „Grime“ bekämpfst du, wie in fast jedem Videospiel, Gegner. Allerdings gibt es hier einen wichtigen Unterschied zu beachten: Deine Waffe lebt und mutiert mit jedem Gegner, den du besiegst. Du absorbierst ihre Energie und verwandelst dich dabei stets in ein mächtigeres, schrecklicheres Monster. Schaffst du es, dich so gegen die anderen Monster dieser verrückten Welt zu beweisen?

In diesem Spiel erlebst du nicht nur neue Level des Horrors, sondern auch neue Skills, herausfordernde Bosse und Kämpfe, die dich begeistern werden. Da deine Waffe lebendig ist und sich stets verändert, ist die Skill Progression in diesem Spiel einzigartig. Dein Kampfstil wandelt sich dabei stets und es ist eine Herausforderung, dich stets an deine Ausstattung anzupassen. Du kannst dir „Grime“ ab dem 6. Juli um 17:00 kostenlos sichern. Aktuell kostet dich das Spiel noch satte 20 Euro.