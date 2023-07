Das Ende einer Ära: Ändert sich bald alles für Assassin’s Creed?

Mit Assassin’s Creed Origins begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte der beliebten Spielreihe. Ubisoft verwandelte das Spiel durch Origins von einem Stealth-orientierten Action-Game in ein riesiges Open World Action-RPG. Das neue Konzept bewies sich als erfolgreich und sowohl AC Odyssey, als auch AC Valhalla folgten dem Origins-Prinzip.

Assassin’s Creed Mirage und Red

Ubisoft ist aktuell damit beschäftigt, Assassin’s Creed Mirage, das nächste große Hauptspiel der Reihe, zu bewerben. Bereits Mirage soll Abstand vom Origins-Konzept nehmen und zu den Stealth-Wurzeln der AC-Spiele zurückkehren. Allerdings ist bereits bekannt, welches Spiel auf Mirage folgen soll. Es handelt sich dabei um Assassin’s Creed Red, das, laut Ubisoft, im feudalen Japan spielen soll. Red soll ebenfalls ein Open World Spiel sein, dass dem Charakter eines Action-RPGs treu bleibt.

Laut Gerüchten soll Assassin’s Creed Red 2024 auf den Markt kommen und über zwei spielbare Protagonisten verfügen. Dies sind jedoch keine offiziell bestätigten Informationen. Weitere Informationen zum neuen Spiel werden vermutlich erst nach der Veröffentlichung von AC Mirage bekannt gegeben. Ein neues Gerücht gibt jetzt jedoch Anlass zu vermuten, dass mit AC Red eine Ära zu Ende gehen könnte.

Das Ende einer Ära

Seit Origins hat Ubisoft am Open World Action-RPG Prinzip festgehalten. Nun scheint das Studio seinen Kurs jedoch drastisch ändern zu wollen. AC Mirage scheint ein erster Schritt zu sein, denn das Spiel kehrt zu einem älteren Spielprinzip zurück. Auf resetera kommentierte der Nutzer John Harker, der für gute Informationen bekannt ist, dass Assassin’s Creed Red das letzte Spiel sein könnte, das dem Origins-Prinzip folgt. Danach könnten die AC-Spiele sich in eine völlig neue Richtung bewegen.

In den Kommentaren unter John Harker äußerten einige Spieler bereits ihre Meinungen. Das Open World Action-RPG Konzept scheint viele Spieler begeistert zu haben, die von der eventuellen Änderung enttäuscht sind. Allerdings gibt es auch zahlreiche Spieler, denen die älteren Assassin’s Creed Spiele besser gefielen. Sie hoffen auf Verbesserung durch ein neues Konzept. Es ist jedoch zu beachten, dass es sich hierbei nur um ein Gerücht handelt. Bislang scheint es, als würde Red der bekannten Formel folgen und was danach geschieht, weiß aktuell nur Ubisoft.

Kein Ende für Assassin’s Creed in Sicht

Trotz der potenziellen Änderungen geht es Assassin’s Creed aktuell so gut wie nie. 11 Spiele befinden sich aktuell in der Entwicklung, darunter ein VR-Spiel, ein Smartphone-Spiel und sogar ein Multiplayer-Konzept ist in Arbeit. Fans der AC Spiele müssen sich also keine Sorgen machen, dass die beliebte Spielreihe in nächster Zeit verschwinden könnte.